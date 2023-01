Elena Ionescu, apariție fierbinte pe rețelele de socializare. Imaginile au pus la încercare imaginația bărbaților

In articol:

Elena Ionescu este una dintre vocile îndrăgite din muzica românească. Aceasta a făcut parte din trupa Mandinga din anul 2006 până în anul 2016, când a decis să părăsească formația și să își construiască o carieră solo. Recent, artista postat câteva imagini pe rețelele de socializare în care arăta mai sexy ca niciodată.

Elena Ionescu, imagini incendiare în costum de baie

Elena Ionescu și-a surprins fanii cu ultima sa postare din mediul online. Artista este foarte activă pe rețelele de socializare, acolo unde păstrează mereu legătura cu fanii ei și le povestește acestora tot ceea ce se întâmplă în viața ei. Vedeta a plecat împreună cu iubitul ei în Maldive, loc unde mulți ar visa să ajungă, iar cum era de așteptat, aceasta a postat și câteva imagini de pe plajă.

Aceasta a eclipsat în totalitate frumusețea peisajului cu modul în care arată. Îmbrăcată într-un costum de baie minuscul, care îi punea foarte bine în evidență trupul pentru care a muncit din greu la sală. Cum era de așteptat, urmăritorii cântăreței nu au ezitat să scrie mesaje în care o felicitau pe aceasta pentru modul în care arată.

,,Arați superb, ești frumoasa, ai un corp frumos”; ,,Frumoasă”; ,,Superbă”, sunt câteva dintre comentariile vedetei.

Secretul siluetei Elenei Ionescu

Artista se poate mândri cu un corp bine lucrat, motiv pentru care este mereu apreciată pentru aparițiile ei. Chiar dacă vedeta este mama unui copil, acest lucru nu și-a pus deloc amprenta pe siluetă, iar totul datorită unui regim alimentar și al sportului. Bruneta a mărturisit că nu are niciun fel de dietă, dar este foarte atentă să nu mănânce la ore târzii.

,,Nu țin dietă. Secretul este să mâncăm sănătos, să ne hidratăm corespunzător și să nu ne programăm cinele la ore târzii. Eu am avut 64 de kilograme în timpul sarcinii. La scurt timp după ce am născut cântarul îmi arăta 57 de kilograme, iar acum la 6 luni de la naștere, am cu 10 kilograme mai puțin și sunt foarte mulțumită”, a declarat solista, potrivit Click.