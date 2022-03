În ce relație se află, de fapt, Elena Ionescu cu fostul soț, după ce a înșelat-o! Mai există vreo șansă de împăcare între cei doi? „Ne-am iertat reciproc”

In articol:

Elena Ionescu a avut o relație de iubire cu Dragoș Stanciu, însă căsnicia lor s-a sfârșit în anul 2019 după ce în 2018 și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu. În ciuda faptului că a avut parte de infidelitate din partea fostului său soț, artista a găsit puterea să-l ierte și să aibă o relație de prietenie cu bărbatul

având în vedere că au împreună un băiețel minunat în vârstă de 3 anișori.

Elena Ionescu a fost înșelată de fostul său soț, divorțând în 2019, la doar un an de la căsătorie. Ulterior, și-a orientat toată energie asupra copilului ei și asupra carierei. A reușit să-și cumpere un apartament, iar acum artistei nu-i mai lipsește decât un bărbat alături de care să își petreacă viața.

Elena Ionescu și-a iertat fostul soț

În ciuda faptului că a suferit din cauza infidelității fostului soț, Elena Ionescu a reușit să treacă peste acest impas din relația lor pentru a avea o relație normală de dragul copilului lor.

„Ne-am iertat reciproc, am ajuns la o maturitate frumoasă. Trebuie să ai respect, de dragul copilului și pentru toate lucrurile frumoase pentru omul cu care ai fost. Consider că am luat ce a fost mai bun din relația asta și am rămas cu ce este mai bun” , declara Elena, în emsiunea lui Cătălin Măruță.

Când are de gând Elena Ionescu să se recăsătorească?

Elena Ionescu nu are în plan să se recăsătorească prea curând. Nu spune nu unei relații, însă scopul ei principal nu este acesta în momentul de față. Artista a mărturisit că bărbatul care va intra în viața ei trebuie, în primul rând, să fie acceptat de fiul ei, micuțul Răzvan, acesta fiind cel mai important aspect pentru ea.

„Încă nu am avut timp pentru dragoste. Niciodată nu am să spus că nu îmi doresc, eu îmi doresc o familie, dar nu cu orice preț, asta e clar. Sunt un om împlinit, am tot ce-mi trebuie. Părerea fiului meu pentru mine va fi foarte importantă. În primul rând, el trebuie să aibă niște lucruri pe care eu să le pot accepta în viața mea", a declarat Elena, conform Antena Stars.