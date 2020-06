In articol:

De mai bine de șapte ani, Elena Ionescu, câștigătoarea Survivor România, se lupta cu un ten imperfect. În ciuda frumuseții sale, fața plină brăzdată de semne a afectat-o mereu din punct de vedere mental. Mai ales că nici tratamentele pe care le-a încercat nu au reușit să îi salveze deloc pielea. Dimpotrivă, de fiecare dată când a apelat la un specialist în cosmetică, s-au înrăutățit. Doar machiajul a mai mascat un pic situația și a ajutat-o să se simtă bine, cel puțin în public.

Elena Ionescu a vorbit despre problemele cu tenul! ”În Republica Dominicană, am fost naturală atât cât am putut”

Participarea faimoasei la Survivor România avea însă să îi schimbe viața din acest punct de vedere. Elena Ionescu a învățat să se aprecieze și să nu mai ia în seamă ce spune lumea și să realizeze că frumusețea îzvorăște din altă parte.

”Acesta este farmecul acestei emisiunii, să te arăți așa cum ești, nu mi-am pus pic de machiaj pe față. După 15 ani de când sunt în industria muzicală, unde nu am apărut decât cu fard pe față, acum am fost eu. Recunosc, multe dintre problemele pe care le-am avut cu fața au fost din cauza machiajului, și acum regret, dar așa a fost situația, trebuie să apari cumva în fața publicului. În Republica Dominicană, am fost naturală atât cât am putut”, a mărturist Elena Ionescu într-un live exclusiv la WOWbiz.ro, în cadrul emisiunii ”Ștafeta mixtă!”

Elena Ionescu nu a avut machiaj deloc la Survivor România!” Poate să mă judece lumea până la urmă”

Elena Ionescu nu a avut machiaj deloc la Survivor România, dar nu a contat. ”Am avut destul de multe frustrări pe tema aceasta, iar Survivor m-a ajutat să le depășesc. Mi-am zis... Doamne, mi-ar plăcea să fiu eu omul ăla simplu, natural, atât! Poate să mă judece lumea până la urmă, să mă judece dacă vrea, căci până la urmă, nu suntem perfecți. Eticheta poate ascunde multe lucruri din interior, dar dacă interiorul este frumos, nimic nu mai contează. Am învățat, aici, că oamenii sunt frumoși în interior, am învățat că suprafața și carcasa sunt trecătoare, a spus Elena Ionescu la ”Ștafeta mixtă!”

