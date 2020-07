In articol:

Survivor România, primul sezon, s-a terminat de o lună, însă ecourile încă există. Există multe semne de întrebare, mai ales în tabăra faimoșilor, dar răspunsurile apar încet, încet, pentru a satisface setea de curiozitate a iubitorilor show-ului de supraviețuire.

Într-un interviu oferit site-ului libertateapentrufemei.ro, Elena Ionescu a răspuns cu sinceritate mai multor întrebări, spre bucuria fanilor ce o pot cunoaște mai bine.

Întrebată cu ce gânduri a intrat în competiția Survivor România, frumoasa căștigătoarea a răspuns: ”Am intrat cu gândul de a ma regăsi pe mine după despărțirea de soțul meu, după o perioadă de un an de zile de când îmi creșteam singură copilul, după repoziționarea mea în lumea muzicală. A fost cea mai bună provocare pentru mine. Oamenii au văzut cam totul. Eram filmați 24 de ore din 24 și momentele cele mai importante au fost difuzate. A fost o competiție mai grea decât s-a văzut la televizor, pentru fiecare dintre noi. Ești rupt de lume, trăiești în junglă cu hrană putină, eu nu făceam sport de performanță și traseele erau unele dificile. Cred că am făcut față tuturor provocărilor, atât cele psihice, cât și fizice. ”

”Am fost o luptătoare”, anunță căștigătoarea Survior România

Întrebată dacă este o femeie la fel de bătăioasă și în viața de zi cu zi, Elena a povestit: ”Sunt o femeie bătăioasă, nu neapărat fizic, cât mai ales psihic. Am fost „testată” de multe ori în viață și am ajuns la concluzia că trebuie să lupți cu demnitate și cu corectitudine. Dumnezeu nu te va lăsa când vei merge drept pe drumul tău. Simt că am fost o luptătoare din momentul în care am rămas singură, cu copilul meu, dar și când am ales să merg la 'Survivor' pentru a-i oferi lui o viață mai bună. ”

Întrebată în ce fel a ajutat-o căștigarea concursului, Elena a explicat: ”Mă ajută foarte mult faptul că mi-am îndeplinit acest vis. Competiția aceasta mi-a redat încrederea în mine, m-a făcut mai bună, mai tolerantă, mai înțelegătoare, am înțeles care este miza vieții și care este rostul nostru pe pământ. Consider că a fost o lecție de viață extraordinară pentru mine.”

Elena Ionescu: ”Forța unei femei stă în puterea psihică”

”Care au fost cele mai grele lucruri de depășit în competiție, evident, pe lângă probele fizice extreme?” a fost următoarea întrebare, pentru care frumoasa burnetă a răspuns: ”Probele fizice chiar erau extreme pentru un om care nu făcea sport în mod normal. Mai greu era să spraviețuiești dincolo de aceste probe, să stai nemâncat, să nu dormi nopți întregi, să faci față temperaturilor oscilante, ziua foarte cald, noaptea foarte frig. Toate aceste lucruri erau simțite la un nivel la care exista riscul să clachezi. A fost și greu, dar și frumos.”

Întrebată în ce constă puterea unei femei, frumoasa Elena a afirmat: ”Forța unei femei stă în puterea psihică. Fizic nu ne putem compara cu un bărbat, dar putem îndura mai multă durere decât un bărbat. Femeia poate să câștige în lupta contra unui bărbat, eu am dovedit că se poate acest lucru. Putem tolera mai mult. Avem puterea de a asimila lucrurile, bune sau rele, și de a le transforma în evoluție pentru noi.”

”Am luptat ca o leoaică, așa cum ar face orice mamă pentru copilul ei. Sunt mamă singură, dar asta nu înseamnă că nu voi face tot ce îmi stă în putință ca băiețelului meu să îi fie bine. Sunt un om responsabil și pot să depășesc orice limită când este vorba de fiul meu. Această competiție m-a întărit și mai mult, gândul meu a fost mereu la el.