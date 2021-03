Jador le-a purtat noroc Faimoșilor. Vedetele își iau revanșa după ultima înfrângere umilitoare la Survivor România și câștigă cea mai râvnită recompensă din Dominicană

In articol:

Meciul de recompensă de la Survivor România a fost câștigat de Faimoși, după ce în ultima confruntare cu Războinicii din Dominicană au suferit o înfrângere usturătoare.

Faimoșii câștigă meciul pentru recompensă la Survivor România

Faimoșii și-au luat revanșa și s-au impus în fața Războinicilor, pe un traseu complex pe apă, cu scorul de 10-5. Vedetele sunt în culmea fericirii pentru că se vor bucura de una dintre cele mai dorite recompense de la debutul competiției.

Fanii emisiunii au avut de ales premiul și au votat în număr covârșitor de mare ca echipa câștigătoare să se bucure de un brunch, în detrimentul unui masaj. Pactul făcut de Faimoși înainte de meciul pentru recompensă i-a ajutat pe aceștia să se mobilizeze la joc. Mai mult, prezența lui Jador nu doar că le-a purtat noroc, dar a adus un vibe pozitiv în echipa roșie.

Elena Marin: Am încercat să mă relaxez, să nu mă descurajez. Cred că important a fost finalul, că ne-am dorit să câștigăm, vibe-ul a fost bun. Am discutat înainte de joc, îi mulțumesc lui Jador pentru că a venit cu un vibe bun.

Cosmin Stanciu: Sunt foarte fericit că am adus două puncte, pentru întreaga echipă. Ne-am prezentat bine astăzi, am mers bine pe traseu, mă bucur că ne-am ținut ece am discutat dimineață în camp, să lăsăm probleme când suntem la joc. Ne-am susținut, am dat tot ce am putut și rezultatul aratăasta. Îi mulțumim lui Jador.

Andreea Antonescu: Fără cuvinte, mai ales că înainte de toate le-am spus băieților să sară după mine daca nu ies în primele patru secunde din apă, eu având probleme cu înotul. Mă bucur că pe traseul ăsta am adus un punct. Este meritul echipei, i-am auzit pe fiecare în parte.

Războinicii acceptă cu ușurință înfrângerea

Albaștrii și-au dorit la fel de mult ca adversarii lor să câștige premiul pus în joc în meciul pentru recompensă, însă aceștia recunosc că finalul le-a dat bătăi de cap. Cu toate acestea, Războinicii nu sunt triști că au pierdut oportunitatea de a mânca un brunch delicios și susțin că pentru ei sunt mai importante meciurile de imunitate și de comunicare.

Maria Hîngu: După cum vedeți noi suntem fericiți. Pe final nu am avut șanse să arunc. Am întârziat mult pe traseu. Vântul nu a fost de partea noastră, noi suntem foarte tehnici, să dăm ca în sporturile pe care unii le-au

practicat. La ei a funcționat mai bine.

Starlin: Nu mă doare, nu e nicio problema că am pierdut, urmează jocurile de imunitate și comunicare, care sunt mai importante și acolo o să câștigăm. Asta e. Mai departe cu fruntea sus.

Andrei Dascălu: Am luat-o ca atare, nu e nimeni supărat, eu nu sunt supărat. Mă bucur de punctul adus. Pentru noi contează cel mai mult jocurile de imunitate și comunicare.