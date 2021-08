Elena Marin vorbește deschis despre relația cu Faimosul Zanni. Ce s-a întâmplat, de fapt, între cei doi: "Sunt încă rănită..."

Elena Marin [Sursa foto: Captură KANAL D] 08:34, aug 2, 2021 Autor: Adriana Cristiana

În cadrul competiției, Elena Marin și Zanni au avut parte de mai multe conflicte. Faimoasa a fost extrem de afectată de acuzațiile făcute de colegul ei. Însă, cu toate acestea, situația nu s-a rezolvat nici după ce emisiunea a luat sfârșit.

Elena Marin a vorbit, în cadrul unui interviu, despre ceea ce s-a întâmplat la Survivor România.

Elena Marin, declarații sincere despre Zanni

Și-a dorit foarte mult să ajungă în marea finală și să câștige trofeul, ținând cont și de faptul că a reușit să fie una dintre concurentele care au rezistat cel mai mult în competiție. Însă, deznodământul avea să fie altfel. Zanni a câștigat premiul Survivor România, iar despre acest lucru, Elena Marin susține că nimic nu este întâmplător și că Faimosul, cu siguranță, avea nevoie de acel premiu.

"Nimic nu este întâmplător, așa a fost să fie, și Dumnezeu le va așeza pe toate. Cu siguranță, Zanni avea nevoie de acel premiu, și-a dorit foarte mult să câștige, chiar dacă, din punctul meu de vedere, lucrurile nu au fost așa cum poate eu mă așteptam. Eu sunt împăcată cu mine, am făcut tot ceea ce am putut, am dat tot ceea ce am putut și sunt mândră de ceea ce am realizat", a declarat Elena Marin, potrivit VIVA.

În continuare, fosta concurentă de la Survivor România recunoaște că nu va păstra legătura cu Zanni, însă dacă lucrurile se vor schimba pe parcus, nu are nimic împotrivă să comunice.

Ba chiar mai mult, susține că l-ar ajuta imediat, dacă Zanni ar lua decizia să îi ceară ajutorul. Cu toate acestea, nu poate uita anumite lucruri spuse de Faimos de-a lungul competiției.

"Nu cred că vom păstra vreo legătură, dar sunt deschisă. În momentul în care am intrat în competiție, am fost alături de el, am empatizat cu povestea lui și doream să îl ajut în anumite privințe. Cred că, dacă voi primi telefon de la el și îmi va cere ajutorul, cu siguranță i-l voi acorda fără probleme.

Singurele sentimente pe care încă le retrăiesc sunt acele momente pe care le revăd pe rețelele sociale sau la televizor, în care el mă acuză de anumite lucruri, nedrepte, așa cum am spus și în competiție, și încă doare. Am văzut că a scos piesă nouă, felicitări pentru ceea ce a reușit, pentru parcursul pe care îl are! În afară de faptul că sunt încă rănită de ceea ce s-a întâmplat, nu țin niciun fel de ură", a mai dezvaluit Faimoasa.