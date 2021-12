Elena Merișoreanu, din nou la bisturiu! „S-ar putea să mă operez până de sărbători”

In articol:

Anul acesta a fost plin din punct de vedere medical pentru Elena Merișoreanu. Solista de muzică populară s-a confruntat cu multe obstacole din punct de vedere a sănătății și a trecut prin două intervenții chirurgicale destul de grele. Una dintre operații a fost la unul dintre genunchi, iar cea de-a doua a fost la fiere.

Totodată, tot anul acesta vedeta s-a infectat cu coronavirus și a fost internată la spital, unde a beneficiat de toată atenția cadrelor medicale, la adresa cărora are numai cuvinte de laudă.

„Eu am ieșit foarte bine din spital, mulțumesc bunului Dumnezeu și medicilor de la Matei Balș, care m-au îngrijit extraordinar, nu numai pe mine, ci pe toată lumea. Îi prețuiesc pe medici pentru că fac eforturi ieșite din comun ca să salveze vieți. Dacă nu m-aș fi dus la timp la spital, și așa m-am dus foarte târziu, astăzi nu mai vorbeam, nu mai eram... Am făcut pneumonie cu 8% puțin, dacă mai stăteam...și am ieșit de la spital cu 0%, saturația 99... Acum, ce-i drept, cam obosesc, dar trebuie să fim atenți că asta e o boală după care nu cred eu că nu rămânem cu ceva.

Pentru cei tineri e mai ușor, dar eu la vârsta mea trebuie să am foarte mare grijă, sunt foarte selectivă și la televiziuni, la spectacole nu mai vorbesc. Am avut Revelioane, am refuzat, a trebuit să plec în Australia, am contramandat tot, trebuia să merg, că am un fin acolo care face 3 ani și tot îmi trimit bilete să mă duc să îi tai moțul, dar nu m-am dus de frică, până acum au fost și ei într-o carantină totală, dar acum le-a dat drumul”, a declarat Elena Merișoreanu pentru Click.ro.

Elena Merișoreanu: „M-am operat și mă mai operez, să văd!”

Se pare că artista mai are de tras. Elena Merișoreanu spune că mai trebuie să treacă încă o dată pragul sălii de operație, căci mai are un picior la care trebuie să intervină chirurgical.

Mai mult, aceasta spune că este posibil să se programeze chiar înainte de sărbătorile de iarnă, căci nici nu se pune problema să meargă pe la vreo cântare de Crăciun sau de Revelion.

„M-am operat și mă mai operez, să văd! Stau așa, că nu prea mă mai lasă ai mei să mă operez înainte de Sărbători, dar aș vrea să mă operez și la celălalt picior, pentru că cel la care m-am operat nici nu simt că îl am. S-ar putea să mă operez și până de sărbători că oricum nu mă mai duc nicăieri”, a mai precizat interpreta de muzică populară pentru sursa citată anterior.

