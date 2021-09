Elena Merișoreanu, noi detalii despre starea ei de sănătate. Ce decizie importantă a luat artista de când este infectată cu COVID-19

In articol:

Elena Merisoreanu este internată de circa două săptămâni la Institutul Matei Balș din Capitală, după ce a fost depistată pozitiv cu coronavirus. Deși este vaccinată cu schema completă, Elena Merișoreanu a trecut prin calvarul numit COVID-19. Cântăreața de muzică populară a oferit câteva detalii despre cum se simte, în aceste momente.

Citeste si: Ultimele detalii despre starea de sănătate a Elenei Merișoreanu, după ce s-a internat la spital cu COVID-19: „Cred că mai stau...”

„ Sunt spre bine, Doamne ajută! Sunt tot în spital, dar nu am febră, nu am avut nevoie de mască de oxigen. Stau să treacă cele 14 zile, să termin tratamentul că mai am ceva la plămâni, sunt puțin afectați. Zilele astea au spus că o să-mi dea drumul acasă.

Am stat mult cu răceala, ca tâmpita acasă, și am venit destul de târziu. 7% – 8% am fost plămânii afectați, de la tuse, de la răceala aia cum credeam eu, dar era COVID, de fapt. M-a luat cu transpirații.

Citeste si: Loredana Groza divorțează? Ce spune Andrei Boncea despre pozele deocheate pe care le postează artista- bzi.ro

Eu, care sunt o fire care nu zac în pat, cum mă ridicam, cum mă lua oboseala și voiam să dorm. A doua zi, cum am ajuns la spital, m-am simțit mai bine. Acum mi-a ieșit bine saturația, medicii or să-mi dea drumul curând”, a declarat artista, conform playtech.ro.

Elena Merisoreanu

Elena Merișoreanu și-a anulat proiectele muzicale

Cântăreața de muzică popularăa spus că nu are de gând să mai meargă la evenimente. „Nu mă mai duc la evenimente, doamne ferește! Aveam evenimente luate în perioada următoare, dar am pus-o pe fiica mea și a dat banii înapoi cui mi-a dat arvună. Păi, cum să mă mai duc? Aveam de terminat CD-ul, de filmat videoclipuri, aveam totul plătit, dar, dacă s-a întâmplat asta, nu mai fac nimic“.

Citeste si: Elena Merișoreanu, internată de urgență la spital. Artista a fost infectată cu COVID-19: "Sper să mă ajute Dumnezeu să scap..."

Artista a dezvăluit la cinci zile de la internare că este recunoscătoare că a găsit un loc liber: „ Tot personalul este extraordinar. Zic mersi că am găsit un loc liber și am ajuns aici. Mă tratam acasă de răceală și eu aveam COVID. Fac perfuzii, îmi dau tratament și stau aici până mă fac bine”.