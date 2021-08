Elena Merișoreanu, din nou pe mâinile medicilor. Artista va suferi o altă intervenție chirurgicală

Elena Merișoreanu [Sursa foto: Captură tv] 19:48, aug 21, 2021 Autor: Ștefania Ruxandra

Elena Merișoreanu a trecut în ultima perioadă prin clipe dificile, după ce s-a confruntat cu mai multe afecțiuni care i-au cauzat probleme serioase de sănătate. Recent, cântăreața a dezvăluit că va trebui să ajungă din nou pe masa de operație, pentru a i se introduce o proteză la picior.

Elena Merișoreanu, din nou pe masa de operație

Îndrăgita artistă nu a reușit să își rezolve toate problemele de sănătate, așa că va fi nevoită să treacă printr-o altă intervenție chirurgicală, de această dată la picior. Se pare că Elenei Merișoreanu îi lipsește cartilajul la piciorul drept și urmează să fie operată în curând, după ce medicul ei se va întoarce din concediu.

Cât despre analizele privind starea întregului organism, vedeta de muzică populară a precizat că investigațiile au decurs bine și doctorii i-au spus chiar că are sănătatea unei tinere de 20 de ani: "O să mă operez iar, însă aștept să vină doctorul din concediu pentru că este plecat și el câteva zile. Eu nu mai am cartilajul la piciorul drept și trebuie să îmi pună medicii acolo o proteză. În rest sunt bine, tocmai mi-am făcut toate analizele medicale la o clinică privată și mi-au ieșit toate bune, până și medicii s-au mirat. Mi-au spus că am sănătatea unei tinere de douăzeci de ani.", a declarat Elena Merișoreanu, pentru Impact.ro.

Elena Merișoreanu[Sursa foto: Captură tv]

Interpreta a mai trecut printr-o operație la fiere

Elena Merișoreanu a mai suferit o intervenție chirurgicală destul de recent, din cauza unor pietre la fiere.

La acea vreme cântăreața a fost transportată de urgență la spital, din cauza durerilor insuportabile, care nu îi dădeau pace: "Mi-a zis doctorul că mi-a scos pietre (n.r. de la fiere) să fac o fundație la casă. Aproape de un an mă tratează doctorii de stomac, pentru că aveam niște dureri insuportabile. Nu am mai vrut să spun de stomac… De un an de zile aproape eu iau tot felul, dar nu-mi trece.

Acum vreo zece zile parcă mă apucase foamea și nu prea vreau să mai mănânc după 18:00, așa că am zis să-mi pun niște cereale cu lapte. Am dat și mațele afară din mine. A doua zi nu am mai stat, m-am dus la o doamnă doctor și i-am zis că nu mai pot. Mi-a spus că în câteva ore trebuie să mă operez, că fierea e plină, că pocnește în mine și nu mă mai pot salva.", declara pe atunci interpreta.