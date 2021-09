Ultimele detalii despre starea de sănătate a Elenei Merișoreanu, după ce s-a internat la spital cu COVID-19: „Cred că mai stau...”

In articol:

Elena Merișoreanu traversează o perioadă nu tocmai plăcută din viața ei. Deși s-a vaccinat cu ambele doze de ser anti-COVID, cumva aceasta s-a infectat cu virusul SARS-CoV-2. Interpreta de muzică populară se află în aceste momente internată la Spitalul Matei Balș din Capitală, unde cadrele medicale o țin sub observație.

Ea este internată în unitatea sanitară de câteva zile, iar acum a oferit noi detalii despre starea ei de sănătate. Iată ce spune Elena Merișoreanu despre evoluția bolii COVID-19.

Noi dezvăluiri despre starea de sănătate a Elenei Merișoreanu

Interpreta de muzică populară a ajuns la spital în urmă cu câteva zile, după ce s-a simțit rău și a crezut că este vorba doar despre o banală răceală sau viroză. Iată că testul PCR a dezvăluit că aceasta se infectase cu virusul SARS-coV-2. În aceste momente, starea ei de sănătate este un stabilă, ea fiind sub atenta supraveghere a medicilor și asistentelor de la Spitalul Matei Balș din Capitală. Se pare că simptomele au început deja să se amelioreze, iar cadrele medicale îi dau doar vești bune. Cu toate acestea, se pare că Elena Merișoreanu va mai petrece o perioadă în unitatea medicală, cel mai probabil pentru ca medicii să se asigure că este în afara oricărui pericol.

„Mă simt destul de bine. Nu am avut nevoie de oxigen, nu am făcut febra, mi-au făcut doar perfuzii cu tratament anti-COVID19. Situația e mult mai buna de când am venit. Eu deși am vaccinurile făcute, se pare că tot l-am luat, însă dacă nu le aveam poate aveam o stare mai grava.

Boala se ameliorează destul de repede. Acum a venit doamna doctor și mi-au spus ca totul e spre bine. Deci cred că mai stau o săptămână-două, nu știu”, a explicat Elena Merișoreanu la o emisiunea TV.

Unde s-a infectat Elena Merișoreanu cu coronavirus

Elena Merișoreanu este una dintre cele mai apreciate și îndrăgite interprete de muzică populară și nu este deloc de mirare că mai mereu este invitată la evenimente private pentru a cânta. Astfel, ea este convinsă că virusul l-a luat de la vreo filmare sau eveniment la care a participat în ultima perioadă, mai ales că intră în contact cu destul de mulți fani care abia așteaptă să facă o fotografie alături de ea.

„E de unde am luat? De la filmări sau de la evenimente, că știți cum e… Toți să te pupe, să facă poze…”, a mai spus celebra artistă.