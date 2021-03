Elena Merișoreanu refuză să pună capăt scandalului cu Saveta Bogdan: „Apare la televizor și râde ca o capră”

In articol:

Între Elena Merișoreanu și Saveta Bogdan a izbucnit un scandal monstru, care nu pare să ajungă la final prea curând. În timp ce Saveta Bogdan și-a arătat dorința de a se împăca cu colega ei de breaslă și să nu mai continue aceste certuri care mai mult le fac rău, Elena Merișoreanu este de altă părere.

Pentru Impact.ro , Elena Merișoreanu a mărturisit că încearcă să uite de colegele ei, care tot ce face este să îi analizeze aparițiile pe micile ecrane. Cântăreața de muică populară a criticat-o pe Saveta Bogdan, despre care a spus că „râde ca o capră”.

„Am uitat numele lor, nici nu mai vreau să aud de ele. Eu am ajutat-o pe Saveta, ori de câte ori am putut. Stă și analizează de câte ori apar la televizor, nu este frumos. Eu apar când am ceva de spus, nu cum face ea, apare la televizor și râde ca o capră”, a declarat Elena Merișoreanu, pentru sursa citată.

Elena Merișoreanu și Saveta Bogdan fac parte dintr-un scandal de zile mari, iar cele două își fac acuzații grave.

O conversație dintre cele două, în care nu fac altceva decât să se certe, a fost făcută publică.

Saveta Bogdan: „Tu vorbești, mă? Eu, în locul tău, aș tăcea. Mă faci tu pe mine vagaboandă? Fir-ai a*** de**** ce ești.

Te duci să vorbești de mine? Cum să vorbești cu mine că am dansat la bară?**

Elena Merișoreanu: Te-am pus eu să dansezi? Nu ai văzut că râdeau toți la filmare de tine? Toată lumea a râs de tine, nimeni nu te băga în seamă.

Saveta Bogdan: Draga mea, eu nu am dansat la bară, te rog să reții!

Elena Merișoreanu: Ba da, ai dansat!

Saveta Bogdan: Ba nu, eu am pus doar mâna pe bară.

Elena Merișoreanu: Da, și erai dezbrăcată toată. Ai, bă, pune mâna pe mine!?

Saveta Bogdan: Hai**** de****, du-te**** și nu mai vorbi de mine. Să nu îmi mai vorbești niciodată în viața ta”, se arată în înregistrarea celor două.

