Elena Merișoreanu și Saveta Bogdan s-au înjurat ca la ușa cortului la telefon! Iată înregistrarea șocantă

In articol:

Doamnele muzicii populare, Elena Merișoreanu și Saveta Bogdan, sunt într-un război total. Cele două au uitat și de colegialitate și de prietenie, iar acum își aruncă vorbe grele pe la televizor. Însă, pentru că nu au putut să-și spună tot ce aveau pe suflet, dialogul dintre cele două s-a mutat la telefon, iar ce a urmat o să vă lase cu gura căscată.

Cele două artiste și-au aruncat injurii și vorbe grele, iar războiul dintre ele este departe de a se încheia. Ieri, într-o emisiune televizată, Elena Merișoreanu a înștiințat-o pe Saveta Bogdan că o va da în judecată, iar aceasta la rândul ei i-a spus că se vor mai întâlni în fața magistraților pentru că și ea vrea să o dea în judecată după ce i-a pătat imaginea.

Elena Merișoreanu

De la ce a pornit scandalul între cele două

Deși Elena Merișoreanu a început un război în toată regula cu Maria Dragomiroiu, nici Saveta Bogdan nu a scăpat neșifonată. Elena Merișoreanu a făcut o afirmație care a lăsat pe toată lumea cu gura căscată. Artista spune că Saveta Bogdan a dansat la bară.

„Foarte dezamăgită sunt de comportamentul ei și răutatea pe care a avut-o în ea. Ea a ieșit să spună la o emisiune de succes că vai ea e așa, e așa...Eu nu sunt Saveta Bogdan că eu n-am dansat la bară. Eu mi-am făcut meseria cu cinste”, au fost cuvintele Elenei Merișoreanu l a adresa Savetei Bogdan.

Solista de muzică populară se apără și a explicat în ce circumstanțe s-a petrecut acel dans la bară. Aceasta a mărturisit că este vorba despre o înregistrare realizată în anul 2014.

Atunci, ea a îndeplinit provocarea de a face schimb de vieți pentru o zi cu o dansatoare cunoscută în showbiz-ul românesc, iar totul a fost un pamflet.

Captură din înregistrarea în care Saveta Bogdan dansa la bară

Citeste si: Adriana Bahmuțeanu, adevărul despre Laurette. “Eu am dus-o la spital…”- bzi.ro

Citeste si: Elena Merișoreanu a făcut-o praf pe Saveta Bogdan, după ce și-a dat cu părerea despre ea: „Eu nu am dansat la bară”

„Îi place să își bârfească colegii, pe toată lumea. Dacă eu am să vorbesc de ea, implic și familia. Am fost prietene foarte bune, dar să-i fie rușine! De toată lumea vorbește de rău! O bârfitoare, o intrigantă și o mincinoasă! Este invidioasă pe mine că apar mai mult la televizor. Eu nu am nimic cu ea, dar să nu mai bârfească colegii și să nu spună că am dansat la bară. Elena Merișoreanu nu își vede de bătrânețea ei și de picioarele ei. Să nu ducă ea grija mea. Face rău la oameni! Am să mă duc pe toate posturile să o fac de comandă! M-a jignit! Când o văd, o scuip în ochi”, a spus Saveta Bogdan.

Scandal la telefon cu multe...„chiuituri” între Saveta Bogdan și Elena Merișoreanu

Doamnele muzicii populare au mutat scandalul la telefon, unde și-au aruncat vorbe grele și injurii. Chiar dacă credeau că această convorbire va rămâne doar între ele, iată că a fost făcută publică.

Citeste si: Saveta Bogdan, dezvăluire uluitoare despre Elena Merișoreanu: „Ea e divorțată de 20 de ani de soțul ei”

Saveta Bogdan: „Tu vorbești, mă? Eu, în locul tău, aș tăcea. Mă faci tu pe mine vagaboandă? Fir-ai a*** de**** ce ești. Te duci să vorbești de mine? Cum să vorbești cu mine că am dansat la bară?**

Elena Merișoreanu : Te-am pus eu să dansezi? Nu ai văzut că râdeau toți la filmare de tine? Toată lumea a râs de tine, nimeni nu te băga în seamă.

Saveta Bogdan : Draga mea, eu nu am dansat la bară, te rog să reții!

Elena Merișoreanu : Ba da, ai dansat!

Saveta Bogdan : Ba nu, eu am pus doar mâna pe bară.

Elena Merișoreanu : Da, și erai dezbrăcată toată. Ai, bă, pune mâna pe mine!?

Saveta Bogdan : Hai**** de****, du-te**** și nu mai vorbi de mine. Să nu îmi mai vorbești niciodată în viața ta”, se arată în înregistrarea celor două.