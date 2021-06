Elevă olimpică din Constanţa, admisă la Oxford. Tânăra NU are bani pentru taxele școlare

Elevă olimpică din Constanţa, admisă la Oxford [Sursa foto: PixaBay] 10:20, iun 21, 2021 Autor: Elena Popescu

O elevă olimpică din Constanţa a fost admisă la Universitatea din Oxford. Cu toate acestea, tânăra silitoare nu are banii necesari pentru a achita taxele școlare.

Antonia Pănescu este o elevă din Constanța, care a fost admisă la Universitatea Oxford, una dintre cele mai bune școli din lume, însă eleva de clasa a 12 a nu are banii necesari pentru a achita taxele şcolare care ajung la 37.500 de lire sterline.

Antonia Pănescu este o elevă silitoare care a obținut de-a-lungul timpului numeroase calificări la olimpiade. Totodată, tânăra oferă gratuit meditații online la chimie și biologie, prin intermediul platformei TeachU.ro.

“Am ales aceste două discipline întrucât, în ultimii doi ani de liceu, am realizat că pasiunea mea adevărată se află în biochimie, o îmbinare elegantă a celor două ştiinţe, responsabilă pentru înţelegerea funcţionării organismelor la scară moleculară.

Întrucât organizarea olimpiadelor a fost compromisă de răspândirea virusului Covid-19, m-am decis să tratez aplicaţia mea la Oxford drept o ultimă competiţie în cariera mea de licean, una puţin diferită, cu două probe orale, interviurile, şi pentru care a trebuit să mă familiarizez cu o materie cu totul diferită faţă de cea prezentată în România.

Pregătirea propriu-zisă pentru interviu am început-o cu aproape două săptămâni înaintea acestuia, când am primit mail-ul de invitaţie de la două colegii: Magdalen, cel la care aplicasem, şi Lady Margaret Hall”, a povestit eleva, într-o scrisoare deschisă ce a fost publicată pe blogul printesaurbana.ro.

Antonia Pănescu, eleva admisă la Oxford[Sursa foto: Facebook]

Antonia Pănescu, admisă la facultatea la care a visat

Antonia Pănescu a muncit din greu ca să obțină performanța de a fi admisă la facultatea la care a visat.

Tânăra din Constanța va pierde tot ce a reușit să obțină în acești ani, dacă nu va strânge suma necesară pentru achitarea taxelor de școlarizare.

“În acest timp, am parcurs întregul material de nivel A-Levels din UK pentru disciplinele Chimie şi Biologie, am citit articole privind cercetările actuale în domeniu, şi am recapitulat conceptele învăţate în vară, când urmasem un curs online de Biochimie de la Harvard. Anii de muncă grea pentru Olimpiade mă pregătiseră pentru această provocare, întrucât îmi clădisem fundaţia necesară pentru a putea aprofunda în detaliu domeniul, informaţiile acumulate ajutându-mă să înţeleg logic conceptele de nivel de facultate, din care am fost intervievată.

Am reuşit, astfel, să fiu acceptată la universitatea la care visasem încă de când am auzit de existenţa ei. Şi acum? Am muncit din greu, m-am dedicat, am făcut sacrificii, iar rezultatul a venit, conform poveţei. Însă aici se opreşte călătoria mea?”, a spus eleva.

Antonia Pănescu are nevoie de ajutor

Antonia Pănescu și familia sa a încercat să găsească soluții pentru obținerea banilor necesari, ba chiar și un credit bancar, dar cu toate acestea suma colosală nu a putut fi acoperită.

Dacă vreţi să o ajutaţi pe Antonia Pănescu, aveţi la dispoziţie următoarea variantă: Revolut: RO83 BREL 0005 5046 5137 0100, Antonia-Florina Pănescu.

Ca o urmare a Brexitului, studenții din UE trebuie să plătească o taxă de școlarizare mai mare. Înainte, suma era de 9.000 de lire pe an, însă în prezent, aceștia trebuie să achite 37.500 de lire sterline pentru un an şcolar.