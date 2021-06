Ilinca Vandici, despre cum a făcut față greutăților din pandemie! „Mi se pare că m-am schimbat foarte mult”

Ilinca Vandici [Sursa foto: Instagram] 13:05, iun 20, 2021 Autor: Madalina Kovacs

Ilinca Vandici, una dintre cele mai apreciate prezentatoare TV din România, recunoaște că a traversat o perioadă foarte grea atunci când a fost impusă starea de urgență. De la femeia activă, care era ocupată toată ziua, a fost închisă în casă.

Totuși a reușit să treacă peste toate și a ieșit mult mai căștigată!

Ilinca Vandici: „O dată cu pandemia, evident că am petrecut mult mai mult timp împreună”

Vedeta recunoaște că lucrurile între ea și soțul ei s-au întâmplat destul de repede și nu au avut timp să facă multe lucruri împreună, singuri, căci imediat a venit și copilul. De asemenea, nici programul de lucru nu prea este de partea lor, ci se vedeau doar la final de seară, iar când a fost instaurată starea de urgență, lucrurile s-au schimbat. Dintr-o dată petreceau foarte mult timp împreună și așa a reușit să descopere mai multe lucruri despre partenerul de viață.

„Eu plec dimineața, el pleacă dimineața, ne întâlnim seara, mai stăm jumătate de oră, o oră împreună, după care ne culcăm, după care dimineața iarăși fiecare pe drumul lui, cam asta era viața noastră înainte. În weekend ce mai păstram timp pentru familie. Dar acum, odată cu pandemia, evident că am petrecut mult mai mult timp împreună. Și mă bucur că am făcut și asta pentru că am descoperit și lucruri care-mi plac și pe care nu le descoperisem înainte, am descoperit evident și lucruri care nu-mi plac și eu la el, și la el mine, e normal să fie așa.

Dar mă bucur că le-am văzut, cumva, pentru că noi nici n-am avut timp pentru noi. Relația noastră a decurs extrem de repede, copilul a venit foarte repede, și atunci am simțit că nu ne-am alocat timp pentru noi să ne cunoaștem foarte bine, să facem o grămadă de lucruri împreună, să ne creăm tot felul de amintiri. Cumva noi avem puține amintiri împreună, după care avem amintiri în 3. E foarte sănătoasă relația asta în 2 care se construiește înainte de a avea un copil și atunci, uite, dacă n-am apucat să facem înainte, am apucat să o facem acum”, a declarat Ilinca Vandici pentru ciao.ro.

Ilinca Vandici a avut nevoie de recuperare

Deși se bucură că a reușit să se redescopere pe ea, să afle mai multe despre soțul ei și să își înțeleagă mai bine copilul, frumoasa prezentatoare recunoaște că nu a fost o perioadă ușoară, ci a avut nevoie de ajutor specializat. Însă, după ce a tras linie a luat doar lucrurile pozitive.

„În pandemie mi-a fost greu, mi-a fost foarte greu. Am mai declarat asta… cumva mi-a revenit depresia, după starea de urgență, hai să zic după 3 luni de pandemie, cam așa, însă mă bucur că s-a întâmplat asta pentru că a sosit și momentul să fac ceva în acest sens și… de atunci fac terapie de două ori pe săptămână și mi se pare că, dacă mă întrebi acum, a fost un lucru pozitiv pentru mine.

Mi se pare că m-am schimbat foarte mult, mi se pare că am înțeles, un pic, mă rog, cât am reușit eu până acum, care este adevăratul sens al vieții și care sunt lucrurile care contează, care ne fac fericiți, care mă fac pe mine fericită, m-am redescoperit ca mamă, am învățat să-mi înțeleg și mai bine copilul, să-l iubesc și mai mult să nu mai cer atât de multe de la el, așa cum sunt obișnuită să fac cu mine, pentru că nu e ok să facem asta cu copiii noștri. Aș putea zice că m-am redescoperit în pandemia asta și-mi prinde extrem de bine. Aș putea declara că pentru mine a fost un pas înainte… trecerea unui alt nivel în dezvoltarea mea ca persoană pur și simplu”, a mai spus frumoasa vedetă pentru aceeași sursă.