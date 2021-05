Eliminare Chefi la cuțite, sezonul 9. Cătălin Scărlătescu a mai pierdut un concurent

In articol:

Eliminare Chefi la cuțite, sezonul 9. Cătălin Scărlătescu a pierdut un concurent în urma duelului din 30 mai 2021.

Al unsprezecelea duel din sezonul 9 al emisiunii Chefi la cuțite, difuzat la data de 30 mai 2021, i-a adus lui Cătălin Scărlătescu o veste teribilă. Unul dintre concurenţii săi a obţinut cel mai slab punctaj la duel şi a fost eliminat.

Irina Fodor a anunţat că concurentul care părăseşte competiţia este chiar un cuţit de aur. Paul Vasile a fost eliminat de la Chefi la cuţite 2021, după ce a obţinut cel mai slab punctaj pentru farfuria pregătită şi punctată de cei trei chefi.

În ediţia trecută, Paul Vasile fusese eliminat din echipa verde, iar Cătălin Scărlătescu l-a luat pe acesta în echipa sa, după ce a folosit o amuletă.

Chefi la cuţite, battle-ul din 30 Mai 2021

La battle-ul din 30 mai 2021, cele trei echipe: verde, mov şi albastru, au avut de preparat reţete care să cuprindă obligatoriu trei ingrediente: gorgonzola, trufe și lapte condensat.

Cei care au degustat preparatele au fost actorii din Gaşca Zurli, care au votat reţeta de Tiramisu, iar asta l-a făcut câştigător pe chef Bontea şi echipa verde, care nu a mai intrat la duel.

Echipa lui Florin Dumitrescu și a lui Cătălin Scărlătescu a intrat la duel, astfel chef Scărlătescu a pierdut un membru al echipei mov.

Cine este Paul Vasile, concurentul eliminat de la Chefi la cuțite 2021

Paul Vasile este din Cernica, județul Ilfov, și a participat la audițiile Chefi la cuțite 2021 pentru a-și îndeplini un vis din copilărie. În vârstă de 27 de ani, concurentul l-a cucerit iremediabil pe chef Sorin Bontea, care i-a acordat primul cuțit de aur al sezonului 9.

Concurentul și-a asigurat astfel un loc în echipa lui Sorin Bontea și în competiția Chefi la cuțite 2021. Paul Vasile a gătit păstrăv poșat cu piure de conopidă și spumă de soc, combinate cu crutoane de conopidă, pentru care a primit cuțitul de aur în preselecţii.

Concurentul a mărturisit că bucătăria a făcut parte din viața sa încă din copilărie. Paul Vasile a declarat în emisiunea Chefi la cuțite că a început să gătească de la vârsta de 6 ani. Încă de atunci, acesta știa că visul său este să devină un bucătar bun și a făcut tot ce a putut să-și urmeze visul.

El a dezvăluit că a urmat mai multe cursuri și de multe ori a sacrificat timpul liber și a ales să muncească pentru a evolua. Paul Vasile spune că a început munca de jos și a lucrat ca ajutor de bucătar, însă salariul era mult prea mic pentru a putea supraviețui.

„Cred că de la 6 ani am început să cochetez cu bucătăria. Am început să fac școala pentru bucătari pentru că asta e pasiunea mea și am zis că trebuie să-mi urmez acest vis.

Dacă eram la practică nu ratam niciun curs, am mers în fiecare zi. Am prins sărbătorile de Crăciun și m-am dus la practică să învăț. Imediat după ce am terminat cursurile m-am angajat la un restaurant în București, eram ajutor de ajutor de bucătar pentru că eram la început de tot și aveam salariul foarte mic”, a spus Paul Vasile de la Chefi la cuțite.

Deși concurentul de la Chefi la cuțite a avut parte de un drum anevoios în carieră, Paul Vasile a avut oportunitatea de a pleca în Londra la vârsta de 23 de ani, unde a lucrat în mai multe restaurante și a reușit să învețe ce înseamnă cu adevărat meseria de bucătar. Deși este axat pe deserturi, tânărul a demonstrat că poate găti orice.