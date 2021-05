In articol:

Eliminare Chefi la cuțite, sezonul 9. Florin Dumitrescu a pierdut-o pe Gabriela Porumbel în cel de-al şaptelea duel al sezonului 9.

Eliminare Chefi la cuțite, sezonul 9

Al şaptelea duel din sezonul 9 al emisiunii Chefi la cuțite, difuzat la data de 18 mai 2021, i-a adus lui Florin Dumitrescu o veste teribilă. Unul dintre concurenţii săi a obţinut cel mai slab punctaj la duel şi a fost eliminat.

Citeste si: Chefi la cuţite 2021. Cine sunt concurenţii din echipa lui chef Florin Dumitrescu în sezonul 9

Eliminare Chefi la cuțite, sezonul 9. Florin Dumitrescu a pierdut un concurent[Sursa foto: Instagram]

Concurenta din echipa albastră, Gabriela Porumbel, a părăsit competiţia, după ce salata sa de cous cous cu pepene a obținut doar cinci puncte.

Florin Dumitrescu a pierdut o concurentă extrem de pasionată de bucătărie, dar și cu o experiență de invidiat.

Citeste si: Albia râului sfânt din India, Gange, este plină de cadavrele celor decedaţi de COVID-19 – GALERIE FOTO- bzi.ro

Citeste si: Chefi la cuţite 2021. Cine sunt concurenţii din echipa lui chef Cătălin Scărlătescu în sezonul 9

Eliminare Chefi la cuțite, sezonul 9. Florin Dumitrescu a pierdut un concurent[Sursa foto: Instagram]

Chefi la cuţite, battle-ul din 18 Mai 2021

În al şaptelea battle Chefi la cuţite, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu şi echipele lor au avut de preparat reţete de fine dining, care să conţină fasole.

Chefi la cuţite 2021. Cine sunt concurenţii din echipa lui chef Sorin Bontea în sezonul 9

Cele trei echipe: verde, mov şi albastru, au gătit pentru un juriu format din comedianţi: Cosmin Natanticu, Costel Bojog, Sorin Pârcălab, Dan Frînculescu, Ioana Luiza Ghiță, Cristi Popescu, Alexandru Toma, Claudiu Teoharie, Sergiu Floroaia, Dragoș Mitran și Viorel Dragu.

Sorin Bontea a câştigat battle-ul, iar echipele conduse de chef Scărlătescu şi chef Dumitrescu au intrat la duel şi au fost nevoite să prepare salate.

Eliminare Chefi la cuțite, sezonul 9. Florin Dumitrescu a pierdut un concurent[Sursa foto: Instagram]

Cine este Gabriela Porumbel, concurenta eliminată de la Chefi la cuțite 2021

Gabriela Porumbel este de meserie bucătar. Concurenta lucrează de la vârsta de 16 ani, iar în audiții a mărturisit că pasiunea pentru bucătărie a moștenit-o de la mama sa. Gabriela Porumbel a recunoscut că, pentru ea, gătitul reprezintă un stil de viață, mai ales că soțul ei este tot bucătar. Pentru a-i impresiona pe Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu, tânăra a ales să pregătească somon cu sos de lămâie și piper roșu, cu piure de țelină și sparanghel.

Tânăra are o fetiță diagnosticată cu autism, iar pentru a face rost de banii necesari pentru recuperare, Gabriela Porumbel împreună cu iubitul ei au plecat în Anglia să muncească. „Nu sunt căsătorită cu acte, dar suntem împreună de mai bine de zece ani. Am o fetiță de cinci ani, o cheamă Antonia Maria.

Este un copil minunat, am fost foarte fericiți și a fost foarte așteptată. Era foarte cuminte, nu prea plângea, adică nici nu prea se simțea în casă că am avea un copil. Și pe la opt luni am observat că nu mă privește, nu e atentă, e totul în lumea ei și atât. Și a fost groaznic, ca și când totul meu se terminase. Fetița mea are autism”, dezvăluia concurenta, cu lacrimi în ochi, la audițiile Chefi la cuțite.