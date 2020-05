In articol:

Andrei Ciobanu a părăsit competiția Survivor România și, deși regretă foarte mult, acesta se declară cel mai câștigat. Andrei a mărturisit că a câștigat prin faptul că a găsit-o pe Karina.

"Mă bucur că am făcut parte din această competiție. Mă bucur enorm de mult că am ajuns până aici. Sper că am dovedit cine sunt. Sper că cei care mă cunosc acasă să confirme faptul că am fost eu.

Îmi doresc în continuare să câștige un războinic și îmi pare enorm de rău că plec acum din competiție și nu pot să mă lupt pentru premiul cel mare", a spus Andrei de la Survivor România, după eliminare.

Karina a părăsit competiția Survivor România: „Sunt fericită!”

Eliminare în echipa Războinicilor! Karina a părăsit competiția cu zâmbetul pe buze.

Războinicii au mai pierdut un coleg. După consiliul din această seară, Karina și Lola au fost nominalizate împreună cu Elena spre eliminare. Publicul a decis, iar Karina părăsește competiția.

„Sunt fericită pentru că mi-am dovedit mult mai multe decât am sperat vreodată! Am trecut prin toate stările. Cred că am rămas fără cuvinte. Rareori mi se întâmplă. Sper să fie cât mai mulți războinici în finnală. Chiar cred că avem mult mai multă susținere”, a declarat Karina.

„Ăsta a fost punctul de cotitură. Cel mai rău lucru care se putea întâmpla era să fim amândoi votați”, a declarat Karina despre Andrei.

„Bănuiam că se va ajunge aici. E un moment foarte greu. Parcă s-a rupt ceva din mine. Îmi pare rău că n-am putut să lupt așa cum a făcut-o ea. Știu că mai e puțin și o să ajungem acasă”, a declarat Andrei.