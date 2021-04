Eliminarea lui Starlin de la Survivor, reacții neașteptate. Ce mesaje au apărut pe Instagramul războinicului

In articol:

Starlin a plecat de la Survivor, după patru luni de competiție.

Starlin, propus de Albert spre eliminare

Albert a fost pentru a opta săptămână favoritul publicului, astfel el câștigând și imunitate.

El a ales să-l nominalizeze pe Starlin, care a avut și cele mai puține voturi dintre toți ceilalți concurenți propuși spre eliminare: Sorin și Andrei.

„Survivor România pentru mine înseamnă multe lu cruri. Înseamnă să îmi iubesc mai mult familia de acasă și lucrurile pe care le am, prietenii. Să valorez fiecare secundă din viața mea, fiecare chestie măruntă, fiecare bucățică de pâine pe care mi-o dă Dumnezeu în fiecare zi. Sunt liniștit, nu simt nimic în afară de ce nu trebuie. Mi-am dorit de la început să am meciuri care să mă ducă în Santo Domingo, spuneam mereu să nu vin aici și să nu văd pe cineva pe care îl cunosc.

Ne-am plimbat și m-am întâlnit cu o prietenă din copilărie, cu o legătură special de la 5 ani până la 37 câți am acum. Am văzut o verișoară, m-am plimbat unde mă plimbam în copilărie, unde am muncit, unde m-am format ca bărbat și ăsta a fost scopul.

Să demonstrez oamenilor de acasă și mai ales fetiței mele că orice e posibil în viață. Aici am câștigat un frate, Sorin, un băiat cu care cu am multe în comun. Am câștigat la fel doi frați luptători, Marius și Andrei, și o prietenă nebună, pe Sindy”, a spus Starlin înainte să părăsească competiția Survivor România.

Ce a apărut pe Instagramul lui Starlin după eliminarea de la Survivor

Plecarea lui Starlin i-a întristat pe războinicii rămași în competiție, dar și pe cei care deja au ieșit din concurs. După aflarea veștii că "Pantera" nu mai face parte din concurs, fostele concurente Marilena și Vera i-au trimis mesaje de încurajare.

"Felicităriiii "Pantera" pentru tot parcursul tău în această emisiune. Ai fost un om constant, pozitiv și bun!", a scris Marilena după eliminearea lui Starlin.

"Ești și vei rămâne un campion!", i-a transmis Vera.

În prezent, în echipa războinicilor la Survivor au rămas: Sindy, Maria, Marius, Sorin, Albert și Andrei.