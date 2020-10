Ella a vorbit despre barbatul din viata ei [Sursa foto: Instagram]

Ella a făcut dezvăluirea despre noul său iubit într-un vlog al prietenului ei, Robert Ionescu. Acesta a întrebat-o dacă merge la un ”date”, iar Ella a răspuns sincer că da. Apoi, întrebată de Robert despre cine e vorba, Ella nu a vrut să-i facă public numele băiatului, dar a vorbit despre acesta. (Vezi vlogul lui Robert Ionescu aici)

”Chiar e ok, nu mă aşteptam nici eu. E un tip tare mişto. Sunt liberă şi pot să fac ce vreau, să mă văd cu cine vreau. E un băiat cu care am şi colaborat. E un băiat ce pare din altă epocă, are altă educaţie. Ne simţim tare bine împreună”, a dezvăluit Ella în vlogul lui Robert Ionescu.

Apoi, pentru WOWbiz.ro, Ella a mărturisit că se întâlneşte cu un tânăr, dar nu poate spune că acesta e iubitul ei. ”E un băiat cu care mai ies, dar nu e nimic serios între noi la acest moment. Ne simţim bine, dar dacă e să mergem mai departe, veți afla”, ne-a spus Ella despre tânărul pe care toată lumea îl vede ca fiind iubitul ei.

Cine e noul iubit al Ellei? Nu are nici o legatura cu Puterea Dragostei

Mai mult, conform unor surse din apropierea Ellei am aflat că tânărul nu face parte din vechiul anturaj al frumoasei brunete sau al celor de la Puterea dragostei.

După relația zbuciumată pe care a avut-o cu Jador, Ella nu a mai avut nicio relație pe care să și-o asume. Desi, atat in timpul sezonului 2 Puterea Dragostei cat mai ales dupa terminarea acestuia, s-a vorbit mult despre posibilii ei iubiti. De fiecare data insa, pana acum, Ella a infirmat orice zvon.

Cel mai recent zvon o dadea pe Ella cuplata cu Iancu Sterp. S-a spus chair ca relatia dintre ei nu a functionat pentru ca mama Geta a fratilor Culita nu ar fi placut-o pe Ella.