Ella de la Puterea Dragostei, adevărul despre bărbatul din viața ei

Ella de la Puterea Dragostei este una dintre cele mai iubite concurente din competiția din Turcia, dar și una dintre cele mai controversate. Gurile rele spun despre Ella că nu ar fi chiar cum pare și că ascunde multe secrete. Un inel cu piatră de pe degetul ei a dat de bănuit că s-ar fi logodit, însă Ella a ținut să clarifice o dată pentru totdeauna situația ei amoroasă.

Ella de la Puterea Dragostei, foc și pară pe internet după ce s-a spus că s-a întâlnit cu un bărbat la revenirea în țară

Îndrăgita concurentă de la Puterea Dragostei a revenit în țară, iar vorbele de duh nu au întârziat să apară. Se pare că unii fani au spus că Ella ar locui, de fapt la un bărbat acasă și nu la o prietenă, așa cum a spus ea. Astfel, Ella a scris un mesaj acid la Instastory.

„Bun, vad ca se abereaza foarte mult, nu stiu de unde si pana unde, atunci cand am venit din Turcia prietena mea s-a transformat in ''barbat'', Piata Constitutiei in ''aeroport'', iar casa ei in ''hotel''. Nu mai dati informatii eronate, va rog! Sau daca afirmati ceva, veniti si cu dovezi plauzibile”, este mesajul Ellei.

Ella de la Puterea dragostei, prima reacție după ce a aflat că Andreea Mantea nu va mai fi prezentatoarea emisiunii! Ce i-a transmis Cristinei Mihaela?

Ella de la Puterea dragostei a făcut primele declarații despre plecarea Andreei Mantea de la cârma emisiunii. Bruneta i-a transmis un mesaj Cristinei Mihaela.

ezonul doi al emisiunii Puterea dragostei se apropie de final, dar în curând se va da startul noului sezon, care vine cu multe surprize, iar una dintre ele este noua prezentatoare, Cristina Mihaela Dorobanțu, care o va înlocui pe Andreea Mantea, după ce aceasta s-a văzut nevoită să renunțe pentru a fi alături de familia ei, în România. Bruneta a vorbit despre acest pas și a spus că își dorește ca fiul ei să crească înconjurat de bunici și de prieteni, iar pentru asta a ales să renunțe la proiect.

