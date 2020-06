Ella de la Puterea dragostei, cu gândul la Iancu Sterp

In articol:

Ella de la Puterea dragostei a vorbit în cadrul emisiunii de miercuri, 24 iunie, despre despărțirea lui Iancu Sterp de Denisa. Împreună cu Bianca, cele două au vorbit despre experiențele Ellei din trecut cu Iancu și Jador. Bruneta a mărturisit că are anumite regrete în ceea ce-l privește pe Iancu Sterp, fost concurent Puterea dragostei și finalist la Survivor România.

Ella: Iancu a fost respectuos, nu l-am văzut să înjure aici. Are și el defecte. Nu știu dacă a înșelat, e și tânăr, are puțin de faimă acum. Orice persoană e diferită.

Bianca: La momentul respectiv părea că sunteți ok, dar nu...Tu erai obișnuită cu Jador, cu alt stil

Ella: Stilul ăla mă ține neliniștită. Îmi consumam din viața mea și poate am stat pentru adrenalină

Ella a povestit că fostul ei iubit i-a spus de multe oriă că o vede alături de Iancu: „Îl văd pe Iancu lângă tine. De el îmi place pentru tine, lasă-l în pace pe ăla”, acestea ar fi fost cuvintele fostului brunetei, a mărturisit aceasta.

Citeste si: De ce nu a fost Ella la plajă cu ceilalți concurenți de la Puterea dragostei! A spus adevărul în emisiune?

Citeste si: Ella de la Puterea dragostei a rupt legătura cu toți prietenii lui Jador

Citeste si: Ella de la Puterea dragostei, surprinsă cu mâna în zona intimă, în timpul emisiunii

Ella de la Puterea dragostei regretă că nu a format o relație serioasă cu Iancu

„De ce îmi pare rău pentru Iancu? Chiar dacă făceam pași, eu nu mai sufeream atât de mult după băiatul ăsta. Nu făceam atât de multe greșeli, să am ce regreta. Principalul motiv ăsta a fost. Îmi pare rău...”, a mărturisit Ella.

Ella, motivul principal pentru care s-a despărțit de Jador: „Trebuia să-i dau cu șutul în fund de mult”

Bruneta și-a deschis sufletul în fața Biancăi și i-a mărturisit ce a deranjat-o cel mai mult în relația cu Jador.

„Eu am cunoscut un alt Jador, un băiat liniștit, cuminte, care cred eîn Dumnezeu. Eu asta am cunoscut. Ce a arătat în emisiune și cum e afară, eu asta nu-mi doresc. Când era în emisiune, el îmi spunea tot, mă suna în pauze. Când am venit în casă și mai vorbeam, el se dădea de gol cu chestii de dinainte. Vedeam că minte, minte, încă o minciună...Trebuia să-i dau cu șutul în fund de mult”, a mărturisit Ella. (Citeste si: Ce planuri are Ella după ce se va termina "Puterea Dragostei"? A dezvăluit totul)

Ella de la Puterea dragostei, reacție dură după ce Jador s-a afișat cu Georgiana la mare: „Sunt atât de...”

În emisiunea de marți de la Puterea dragostei, 23 iunie, Ella a vorbit pentru prima dată despre imaginile cu Jador și Georgiana din club. Cei doi au petrecut câteva zile pe litoral, iar serile și le-au petrecut în club. Totul a avut loc cu o zi înainte ca manelistul să mănânce bătaie. Citește continuarea știrii AICI.