Ella de la Puterea dragostei, despre adevăratul motivul al despărțirii de Jador: „M-a făcut de râs de multe ori...”

Ella și Jador de la Puterea dragostei 08:32, iun 15, 2021 Autor: Clara Ionescu

In articol:

Ella și Jador s-au cunoscut pe platourile de filmare ale emisiunii Puterea dragostei. Între cei doi a existat o chimie care nu putea să nu treacă sesizată și de ceilalți. Relația lor nu a fost una de durată, fiind mereu afectată de certurile lor. La mai bine de un an de despărțire, Ella Tina a făcut noi dezvăluiri despre relația cu celebrul cântăreț.

Ea a dezvăluit că televiziunea l-a schimbat, iar de fiecare dată se schimba în fața camerelor de filmat. Au fost multe momente în care artista a fost făcută de râs de propriul ei iubit, în urma crizelor de gelozie.

„Noi niciodată n-am putut fi prieteni. De câte ori am încercat să fim prieteni se termina cu relație. Noi ne întâlneam, vorbeam o oră și tot ajungeam să ne iubim. A fost ceva frumos, dar din păcate gelozia, invidia, orgoliul... nu știu ce a fost la mijloc. Un om când ajunge la succes sau când are o anumită sumă de bani, niciodată nu se satură și e nemulțumit și vrea mai mult.(...) Nu am înțeles de ce se schimbă când vede televiziunea. Când se aprinde o cameră omul ăsta se schimbă. Poate că voi fi blamată, dar asta este povestea mea și ceea ce am trăit eu cu el. Eram în stare să renunț la familia mea pentru el, dar el m-a făcut de râs de multe ori în fața lumii, pentru că el susținea niște iluzii din capul lui în public. Avea niște reacții față de mine, gelozii de exemplu”, a povestit Ella Tina, pentru un post de televiziune.

Ella, despre motivul despărțirii de Jador

Jador a încercat să o saboteze pe fosta lui iubită

Ella de la Puterea dragostei a mai mărturisit că au fost multe momente în care Jador a încercat să se bage peste proiectele sale. În ciuda tuturor problemelor, artista susține că între el și Jador a fost iubire.

„Eu cred că m-a iubit. Nu știu dacă a făcut asta din prea multă protecție sau din prea mult orgoliu. Tu, practic, îmi iei pâinea de multe ori. Este egoist să pui să aleagă între tine și mine”, a mai fosta iubită a lui Jador.