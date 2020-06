In articol:

Iubitorii de cancan-uri mioritice știu foarte bine că, în martie, la scurt timp de la divorțul lui Alex Bodi de Bianca Drăgușanu, a venit și lovitura de teatru în showbiz! Afaceristul ar fi avut o legătură cu Ella de la Puterea dragostei, una dintre cele mai iubite concurente din emisiunea fenomen prezentată de Andreea Mantea.

Surse din apropierea Ellei au susţinut atunci, pentru kfetele.ro, că frumoasa Ella ar fi fost contactată de Alex Bodi, chiar după separea oficială a acestuia de vedeta TV la notar, lăsând să se înțeleagă că ei se cunosc de ceva vreme și au și prieteni comuni. De aici, o întreagă nebunie.

Ella de la Puterea dragostei a negat o legătură cu Alex Bodi!”Nu este nimic adevărat din ceea ce se zvonește”

Totuși, într-un live exclusiv pe youtube WOWbiz.ro, Ella de la Puterea dragostei a infirmat faptul că ar fi avut vreo relație cu Bodi, mai mult decât o amiciție nevinovată.

”Între mine, nu a existat niciodată mai mult decât o amiciție, o prietenie. Da, am vorbit, dar am vorbit rar, noi avem prieteni în comun, înainte de a fi el cu Bianca, atunci l-am cunoscut. Așa că, nu e nimic, nu am avut nimic cu el, Doamne...

Probabil au vorbit niște persoane care ne cunosc, care au văzut niște conversații de ale noastre, dar nu este nimic adevărat din ceea ce se zvonește. Nu m-a sunat acum Alex, am înțeles că este cu Bianca, sper că nu se mai certe și sper să fie fericit. Eu mă bucur pentru oamenii care se iubesc, indiferent că este Bodi sau altcineva. Vreau să se iubească și să văd iubirea în cazul lor.

Eu chiar înțeleg relația lui Bianca, fiindcă și eu mă număr printre acele persoane care au relații asemănătoare, așa cum este cea cu Jador, cu despărțiri și împăcări, zic ...nu te mai vreau să te văd, să te aud și când îl văd, cedez, fiindcă inima dictează. Așa este și în cazul lor”, a spus Ella atunci pentru WOWbiz.ro.

Jador a spus totul despre Ella de la Puterea dragostei și Alex Bodi! ”Stăteam împreună și îmi zicea de el”

La vremea respectivă, Ella de la Puterea dragostei a dat de înțeles că, deși îl cunoștea pe Alex Bodi, nu mai vorbise cu el de mult timp, iar după despărțirea lui de Bianca Drăgușanu, nici atât! Lucru care însă avea să fie infirmat de Jador, recent, într-o intervenție în emisiune, în care a declarat tot ce avea pe suflet, inclusiv motivele care au condus la separarea lui de brunetă.

Jador a spus totul despre Ella de la Puterea dragostei și Alex Bodi! ”Dacă simțeam ceva mai mult, probabil eram împreună acum. N-a fost să fie. Dacă te credeam atât sinceră cu mine, jur că erai cu mine. Nu te-am simțit nici măcar atât”, i-a aruncat în față cântărețul, apoi, după ce a mai spus o serie de grozăvii despre Ella, a mai aruncat o bombă în fața colegilor. ”N-o mai vreau, păi ce eram eu pentru ea. Stăteam împreună și îmi zicea de Alex Bodi. Ce să vă mai spun...Se sunau și ea era cu mine! M-am simțit îngrozitor”, a declarat Jador exact despre perioada în care afaceristul de despărțise de Bianca Drăgușanu, iar Ella era în București și aveau o relație.