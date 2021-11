Ella de la Puterea dragostei este într-o nouă relație? Ce mesaj le-a transmis fanilor: „Dacă mă iubește...”

In articol:

Ella de la Puterea dragostei le-a dat de multe ori fanilor ei motive de îngrijorare în ultimele luni. Vedeta trece prin momente dificile după ce boala mamei sale a recidivat. După ce a anunțat că se va retrage de tot din lumina reflectoarelor și activitatea de pe rețelele de socializare, fanii s-au bucurat să vadă că bruneta a început să posteze din nou pe Instagram.

În urmă cu puțin timp, fosta concurentă de la Puterea dragostei a organizat o sesiune de întrebări, unde fanii i-au adresat diferite înrebări.

Întrebată dacă își iubește socra, răspunsul vedetei le-a dat de înțeles fanilor că în viața ei face deja parte cineva. „Dacă mă iubește și ea pe mine, categoric și eu o iubesc și o pup tare, tare”, a răspuns Ella Tina.

Citeste si: Ella de la Puterea Dragostei nu mai ajunge în Dubai, la evenimentul unde ar fi Jador. Fosta concurentă a dispărut de pe internet: ”Nu-mi mai scrieți”

De asemenea, tânăra a primit și foarte multe complimente și mesaje de susținere. Internauții se bucură să o vadă din nou activă pe rețelele de socializare, motiv pentru care a fost întrebată dacă este fericită.

„Atât timp cât sunt sănătoasă, cât am două mâini, două picioare, părinții în viață, nu am de ce să nu fiu fericită. Sunt extrem de fericită și mereu am fost fericită”, a mai spus fosta concurentă de la Puterea dragostei.

Citeste si: Iubita secretă a lui Petrică Mâțu Stoian nu s-a măritat cu artistul deși se iubeau mult. Care a fost motivul- bzi.ro

Ella de la Puterea dragostei [Sursa foto: Instagram]

Printre curiozitățile fanilor s-a numărat și o întrebare cu privire la o posibilă sarcină în viața Ellei. Bruneta a mărturisit că acest pas important din viața ei va avea loc atunci când vrea Dumnezeu.

„Nu cred că este un moment potrivit pentru a fi mamă. Când Dumnezeu îl alege, cred că atunci e cel mai frumos moment. Atunci viața te pregătește să fii mamă. Da, îmi doresc”, a fost răspunsul dat de Ella Tina.

Ella de la Puterea dragostei vrea să ia o pauză de la rețelele de socializare

În urmă cu aproximativ o lună de zile, Ella de la Puterea dragostei își îngrijora fanii cu un anunț pe pagina sa de Instagram. Artista a dezvăluit că simte să facă o schimbare în viața ei, motiv pentru care și-a anunțat fanii în legătură cu pauza pe care vrea să o ia de la rețelele de socializare, dar și carieră.

„Bună seara frumoșii mei oameni! Am o perioadă extrem de încărcată sufletește în care vreau ajutorul lui Dumnezeu să îmi fac ordine în gânduri și în viața! De câteva luni a o neliniște și simt să fac o schimbare în viața mea! În tot acest timp mă tot confrunt cu niște situații și realizez că dacă ai apărut pe tv sau în media vei fi condamnat pe viață la critică și întotdeauna lumea îți va pune o etichetă greșită.

Deși în spatele ecranului sau a unei imagini realitatea poate fi alta! Se poate ca în spatele acestui tv să fie un om cald, respectuos, care poate nu îi place faptul că a ajuns pe tv și se luptă cu asta și imaginea pusă de către media! Nu vreau să fiu foarte lungă, doar vreau să vă anunț că în curând voi dispărea din media datorită faptului că îmi doresc să mă apropii de Dumnezeu și să mă dedic lui și familiei”, a anunțat Ella Tina, la Instatory.

Ella Tina [Sursa foto: Instagram]