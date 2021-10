Ella de la Puterea Dragostei, noi dezvăluiri după relația eșuată cu Jador: ”Am suferit foarte mult în viața mea din dragoste și nu e normal”

In articol:

Ella, fosta concurentă la Puterea Dragostei, a povestit, pe internet, că a suferit foarte mult din dragoste, în viața ei. Dacă ne aducem aminte de relația ei amoroasă cu Jador, pe vremea când erau în competiția fenomen de la Kanal D, putem spune că cei doi au trăit și clipe frumoase, dar și mai puțin frumoase.

Frumoasa brunetă a mai avut relații după despărțirea de manelist, însă n-a fost să fie cu noroc. Deși se gândește la viitor, la o familie frumoasă și copii, Ella nu și-a găsit sufletul pereche, care să-i rămână alături până la bun sfârșit. Tânăra a răspuns la curiozitățile urmăritorilor ei din mediul online și le-a dat sfaturi despre iubire, viață și relații amoroase cu persoane nepotrivite.

Ella, fosta concurentă la Puterea Dragostei [Sursa foto: Instagram]

Ella de la Puterea Dragostei, despre relațiile nepotrivite

Fosta concurentă de la Puterea Dragostei a recunoscut că în viața ei a suferit foarte mult din dragoste și din cauza oamenilor nepotriviți, care au pășit în sufletul ei. Ella Tine le-a recomandat tinerelor, care o urmăresc pe Instagram, să nu le mai dea importanță bărbaților nepotriviți și să stea departe de ei.

” Am primit extrem de multe mesaje asemanatoare. Da, din pacate, am suferit extrem de multi..ma regasesc si eu, dupa cum bine stiti, am suferit foarte mult in viata mea din dragoste si nu e normal, trebuie sa nu ne punem increderea in oameni nepotriviti. Intr-adevar, asa sunt unii in momentul in care vad ca tu ii iubesti, incearca sa te manipuleze, sa-si puna toata autoritatea asupra ta si sunt constienti ca ei te-au acolo cand isi doresc ei. Asa ca, sa destindem putin atmosfera, dati-le doar impresia ca sunteti acolo pentru ei, oricand, la orice ora si dupa nu veti mai suferi. Daca va puneti sufletul pe tava, o sa suferiti si o sa regretati timpul pierdut cu persoanele nepotrivite. Si eu m-am aflat in aceeasi situatie, am suferit, nu vreti sa stiti. Incercati sa fiti mai indiferente, daca puteti”, este mesajul transmis de Ella de la Puterea Dragostei, pe contul ei de Instagram.

