Ella de la Puterea dragostei, în lacrimi din cauza lui Jador

Între Ella și Daiana a început un scandal la Puterea dragostei. Daiana a răbufnit la adresa Ellei după ce i-a reproșat că nu-l iubește pe Gabriel.

Daiana i-a reproșat Ellei că s-a întors în emisiune după ce a stat cu Jador. Cele două concurente au început să se atace reciproc, în special despre relațiile pe care le au. La un moment dat, Ella nu a mai putut să se abțină și a izbucnit în lacrimi.

„Ea afirmă alte lucruri. Atât vreau să mai zic. Dacă omul ăla nu-mi greșea mie, era totul ok, eu eram cu el și niciodată nu l-am dezamăgit cât am fost aici. Eu am ales să vin aici pentru că dacă mă duceam acasă stăteam si plângeam, așa sufăr eu pentru că mă înghid în mine. Să nu trăiesc într-o colivie singură.

Eu îmi doresc ca toți să iubească cum l-am iubit pe băiatul ăsta și punct. Eu nu doresc răul nimănui”, a declarat concurenta.

„Eu cred că încă îl mai iubește. Văd că încă îl mai iubești. Părerea mea este că trebuia să rămâi lângă el”, a fost reacția lui Gabriel.

Ulterior, Ella nu a mai putut să suporte atacurile din partea Daianei și a părăsit platoul în lacrimi.

Jador, declarații dureroase pentru Ella! Ce a fost, de fapt, între cei doi: "O relație sufocantă"

Jador intervine în emisiune, iar vorbele sale o lovesc pe Ella drept în inimă.

Andreea Mantea: Tu spui că te-ai îndrăgostit de Jador aici. Și ai ajuns să-l iubești.

Ella: Da, am ajuns să-l iubesc.

Andreea Mantea: Și ai luptat pentru el?

Ella: Da!

Andreea Mantea: Voiam să te întreb dacă ai avut o relație cu Ella?

Jador: Da, o relație, să zic așa, sufocantă, un om care te stresează. În care nu ai încredere.

Andreea Mantea: Tu te-ai văzut cu multe fete. Dar inima ta era tot la Ella. Acum ești cu cineva sau ești singur?

Jador: Nu mai caut femeie să mă însor. Gata!