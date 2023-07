Ella Tina și Vica Blochina, "reginele sexy" de pe plaja din Turcia! Divele s-au bucurat de lux și opulență la cel mai înalt nivel și au plătit o mică avere pe o singură noapte de cazare | EXCLUSIV

In articol:

Pentru Vica Blochina și Ella Tina a început deja vacanța, iar destinația aleasă este una de top.

Sexy bruneta și blondina au încins cu siguranță atmosfera și au întors categoric toate privirile când au mers la plajă.

Ella Tina nu este în prima vacanță exotică din acest an. Fosta concurentă de la Puterea Dragostei a mai mers într-un sejur de lux în Egipt, în urmă cu câteva luni, iar WOWbiz.ro v-a prezentat toate detaliile aici!

Vica Blochina a avut și ea parte de o perioadă extrem de încărcată, mai ales că la finalul lunii mai a recurs la o intervenție chirurgicală care să îi schimbe silueta așa că o excursie era tot ce mai lipsea pentru o vară de cinci stele la propriu!

Vica Blochina și Ella Tina, vacanță regească în Turcia. Cât au plătit pentru o noapte de cazare

Vica Blochina și Ella Tina au decis categoric să se bucure de cele mai bune condiții în această vacanță așa că pentru sejurul din Antalya au ales un hotel de cinci stele, resort preferat de-a lungul timpului și de alte vedete din România.

Resortul de lux din Antalya ar satisface cu siguranță și cele mai exigente gusturi, dar categoric nu orice buzunar. Terenuri de golf, camere de lux, grădini ideale pentru plimbare, baruri rafinate cu decoruri exclusiviste, dar și o plajă privată și mai multe piscine sunt doar câteva dintre facilitățile de care se bucură cele două vedete.

Prețurile nu sunt însă pentru orice buzunar, din contră! Turiștii care vor să se cazeze aici trebuie să scoată minim 1000 de euro pe noapte, iar asta pentru o cameră standard.

Vica Blochina, totul despre operația la stomac

Vica Blochina s-a operat, la finalul lunii mai. Vedeta a discutat cu jurnaliștii WOWbiz.ro la scurt timp după ce a fost externată și ne-a dezvăluit, în exclusivitate, mai multe detalii despre cum se simțea, dar și despre procedura prin care a trecut.

"Mă simt bine, nu am dureri și respect cu sfințenie indicațiile medicului. Este ca și cum aș ține o săptămână de detox și îmi este foarte greu pentru că mă gândesc obsesiv la mâncare.

Nu am voie să mănânc deloc, doar lichide simple precum apă, supe clare, niște shakeuri proteice, ceai. Doar ceea ce este super curat pot să mănânc. Nu am voie nimic din rândul produselor pe care trebuie să le mestec. Săptămâna viitoare o să trec pe piureuri, produse pasate.

Nu am voie să fac sport, dar trebuie să fac mișcare așa că merg 4-5 kilometri pe zi, în fiecare zi, în parc. Mă simt foarte bine, nu am dureri sau greșuri. Se simte că a fost o intervenție, am ca o mică jenă la nivelul stomacului, dar așa nimic semnificativ", a povestit Vica Blochina, în urmă cu mai multe săptămâni, pentru WOWbiz.ro.

Ce meniu trebuie să urmeze Vica, după operație

Frumoasa vedetă are un meniu strict pe care trebuie să-l urmeze. Dacă acum lucrurile poate s-au mai relaxat, în primele zile după intervenție regulile au fost foarte stricte.

"Beau doar apă plată, supă și ceai, timp de o săptămână. Mai am voi niște shake-uri proteice, în rest absolut nimic.

Crede-mă că îmi vine să... jur pe viața mea. Eram la masaj și stăteam pe telefon și îmi apăreau numai reclame cu mâncare, numai paste din alea care îmi plac mie, îmi venea să mănânc telefonul. Nu se poate așa ceva. Am zis că nu mai pot. Am o lună de chin, după aceea îmi refac regimul.", a declarat Vica Blochina.

