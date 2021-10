Elton John, revenire spectaculoasă în topurile britanicilor, după o pauză de 16 ani.

In articol:

Elton John a celebrat succesul într-un mod atipic și mai puțin fericit, ar spune unii. Artistul se afla în spital, după o intervenție la șold, dar cu toate acestea nimic nu nu l-a oprit din a se bucura la maximă intensitate de acesta realizare.

Piesa "Cold Heart" este al optulea hit, care se situează pe primele poziții în topurile britanicilor.

Astfel, Elton John, în vârstă de 74 de ani, a reușit după 16 ani să-i facă pe britanici să-i asculte piesa la maxim, de nenumărate ori.

Elton John, despre colaborarea cu Dua Lipa

Colaboarea dintre Dua Lipa și Elton John a venit după ce artista l-a invitat pe acesta într-o discuție live pe Instagram în care acesta a vorbit despre experiențele sale referitoare la Studio 54.

Între ea și Elton s-a consolidat o relație frumoasă de prietenie, acest lucru fiind vizibil în momentul în care, Elton a apărut ca invitat special în livestream-ul artistei, Studio 2054.

De asemenea, Dua Lipa a cântat la un concert caritabil, pe care artistul l-a organizat, în care s-au strâns nu mai puțin de 3 milioane de dolari.

"Ultimele 18 luni au fost dificile, dar nefiind plecat în turneu am avut timp să mă întorc la rădăcinile mele și să colaborez cu niște artiști minunați. Și, având oportunitatea să petrec timp cu Dua, chiar și de la distanță, a fost incredibil.

Mi-a dat așa de multă energie. Ea este cu adevărat o artistă și o persoană minunată, plină de creativitate și idei. Energia pe care a adus-o piesei "Cold Heart" m-a dat pe spate", a declarat Elton John

Nici Dua Lipa nu s-a lăsat mai prejos și a ținut să pună și ea câteva cuvinte despre artist.

"De când ne-am întâlnit prima dată online, am simțit o conexiune. Elton este un artist care inspiră și are un simț al umorului obraznic – o combinație perfectă. A fost o adevărată onoare și un privilegiu să colaborez pentru această piesă cu el. Este așa de specială, cu câteva dintre piesele mele preferate clasice ale lui Elton John combinate – Am adorat să iau parte la această experiență atât de creativă și veselă. Abia aștept să aud piesa peste tot în această vară", a declarat Dua Lipa

Piesa are și un videoclip pe măsură, creat de animatorul și regizorul Hamburg, Raman Djafari. Videoul este bazat pe versiunile animate ale lui Elton John si ale lui Dua, aceștia pășind într-un univers dinanic, plin de euforie, fiind despărțiti la final în lumi diferite. Este o reintrepretare subtilă și emoționantă a ultimului an și jumătate în care am fost forțați să stăm în carantină, iar ideea principală este reuniunea celor doua personaje.