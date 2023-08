Elvira Deatcu, mai sinceră ca niciodată! Ce a spus marea actriță despre perioada în care a copilărit?! Nimeni nu se aștepta la asemenea dezvăluiri: „Copilăria a avut grijă să ne salveze”

In articol:

Elvira Deatcu este o actriță desăvârșită, ce a reușit să își clădească o carieră de mare succes. Mulți oameni o cunosc pentru rolurile sale din telenovele și filme, însă nu foarte mulți știu lucruri despre viața ei personală.

Elvira Deatcu, mai sinceră ca niciodată

Recent, marea actriță din teatrul românesc a făcut mărturisiri nespuse despre copilăria sa și vremurile cu care s-a confruntat. Prin ce a trecut atunci când era doar o copilă? Iată dezvăluirile făcute chiar de ea!

Recent, aceasta a oferit un interviu, prin care a dezvăluit anumite detalii din copilăria sa, pe care cu siguranță mulți oameni nu le știau. Marea actriță a mărturisit că a petrecut o perioadă bună din copilărie la bunicii săi, de la Bistrița, respectiv Târgu Jiu, unde s-a bucurat de primii ani de viață fără să fie afectată de lucrurile mai puțin plăcute care se întâmplau în jur.

„Am amintiri foarte frumoase din copilăria mea și pentru faptul că ambele perechi de bunici erau din sat și o bună parte din vacanțe și de iarnă și de vară le petreceam ori la Bistrița, ori la Târgu Jiu, ori în ambele locuri. Am amintiri foarte faine, deși am prins o perioadă destul de importantă din copilărie pe vremea aia, dar noi eram protejați, la noi nu ajungea urâtul, copilăria a avut grijă să ne salveze.”, a mărturisit Elvira Deatcu pentru playtech.ro .

Citește și: „Eram soț și soție” Legătura nebănuită dintre Elvira Deatcu și Florin Piersic! Ce a spus actrița despre marele artist: „E un reper pentru mine”

„Ne puneau la muncă” Ce a spus actrița despre copilăria sa?

Deși a avut parte de o copilărie frumoasă, actrița recunoaște că era pusă la anumite treburi din gospodărie atunci când era mică.

Astfel că mergea la cules de fructe sau legume, ci nu doar la relaxare. De asemenea, marea actriță a mărturisit că era o fire mai rebelă în copilărie și că a făcut mai multe pozne, din care s-a ales cu picioarele sau coatele rupte.

„Bunicile ne puneau la muncă, eu am mers la cules de cartofi, am mers la strâns de fân. Doamne ferește cât e de greu, am mers la cules de poame… Poamele la Bistrița sunt prunele, pentru că ai mei bunici aveau o livadă și noi participam la aceste munci, adică nu mergeam numai la tolăneală.

Am fost destul de băiețoasă, am avut multe coate, picioare, metatarsiene rupte de-a lungul timpului, cucuie, cusută în cap, rasă, de toate, am făcut multe nefăcute.”, a mai spus actrița, pentru acceași sursă citată.