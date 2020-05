In articol:

Emanuela, razbonica recent eliminata de la Survivor Romania: "Sunt mult mai puternica decat as fi crezut"

Emanuela Huruiala a fost concurenta surpriza de la " Survivor Romania", cu o evolutie spectaculoasa in concurs.

Resiteanca in varsta de 31 de ani este de profesie contabila insa, dupa experienta din jungla Dominicana, isi doreste sa isi schimbe traseul profesional, tintind un domeniu dificil.

"Mi-ar placea sa lucrez in cadrul Ministerului de Interne sau in domeniul IT. Sper, cand ajung acasa, sa se iveasca o astfel de oportunitate. Nu vreau sa urmez o scoala de politie, ci sa ma angajez ca civil, poate la resurse umane", sunt cateva din planurile de viitor ale fostei razboinice.

S-a inscris la "Survivor Romania" ca sa scape de monotonia cotidiana, dar nu si-a imaginat ca va ajunge atat de aproape de finala. Experienta a facut-o mai puternica si a invatat-o sa spuna ce simte celor din jur.

"Nu mi se parea prea important sa aud cuvinte de iubire din partea celor dragi si nici sa le spun. Cand voi ajunge acasa voi fi mult mai atenta la oamenii din jur si voi pune mult mai mult pret pe ei. La <Survivor > am invatat sa nu renunt niciodata, sunt mult mai puternica decat as fi crezut. Acum sunt mult mai ambitioasa, determinata si imi doresc sa imi ating telurile, oricat de greu ar fi", a declarat Emanuela dupa iesirea din competitie.

Razboinica a fost eliminata la cel mai recent consiliu, dupa nominalizarea alaturi de doi fosti faimosi, Cezar Juratoni si Ghita Balmus. Competitia din aceasta seara se anunta una dramatica, si totul va culmina cu un anunt important facut de Dan Cruceru, prezentatorul show-ului.

Nu pierdeti in aceasta seara, de la ora 20:00, o noua editie incarcata de tensiune, "Survivor Romania", la Kanal D.