Emilia Ghinescu a vorbit despre nuntă, după 12 ani de relație! Partenerul artistei se teme de căsătorie: „Bărbații se cam feresc”

In articol:

Emilia Ghinescu și iubitul ei formează un cuplu de aproximativ 12 ani și chiar dacă în trecut aveau planuri de căsătorie, acum lucrurile s-au schimbat. Se pare că bărbatul se teme de acest pas, dar nici artista nu insistă.

Emilia Ghinescu nu se mai căsătorește cu iubitul ei

Cântăreața de muzică populară este de părere că o relație poate rezista o viață și fără acte. Iată ce dezvăluiri a făcut Emilia Ghinescu!

Emilia Ghinescu și partenerul ei formează un cuplu de mai bine de un deceniu și par să fie de nedespărțit. Chiar dacă artista a mai vorbit despre nuntă, acum a mărturisit că iubitul ei se teme de acest pas și nici ea nu se grăbește. Cântăreața a mai fost căsătorită în trecut și a ajuns la concluzia că dacă un om vrea să plece, nu are nevoie de niciun act ca să rămână.

„Omul stă lângă tine dacă își dorește să stea lângă tine, nu poate să fie constrâns de absolut nimic. Nu poți obliga o persoană și nu poți ține lângă tine o persoană cu forța. Este clar că noi femeile ne dorim stabilitate, o relație închegată și eu o relație definită și completată prin acest act, prin această hârtie în fața Stării Civile și în fața preotului. Bărbații se cam feresc de lucrul acesta.

Citeste si: Urechi infundate: cauze si tratament

Citeste si: Membrii unei familii au murit după ce au decis să trăiască în cort, în natură. Rămășițele lor au fost găsite din întâmplare- stirileprotv.ro

Citește și: Emilia Ghinescu a dat lovitura! Artista a dezvăluit ce schimbare majoră o așteaptă: "Sper din tot sufletul să fac ceea ce îmi place"| EXCLUSIV

Acum, la vârsta asta sincer, nu m-aș mai căsători. Adică, consider că dacă am stat 12 ani așa, nu știu ce argumente aș avea de acum încolo. Îmi este destul de bine așa cum este, nu am nicio problemă. Omul care este lângă mine, dacă vrea să stea lângă mine stă, dacă nu, este liber să plece. Am citit de curând o carte și scria foarte frumos: “Ușa inimii mele este deschisă să intre, este deschisă să pleci. Un singur lucru te rog să nu stai în ușa”, a declarat Emilia Ghinescu la Antena Stars.

Cum se menține în formă Emilia Ghinescu

Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că artista a trecut de vârsta de 40 de ani, iar corpul ei a început să nu mai arate la fel ca înainte. Se pare totuși că Emilia are mult mai multă grijă de ea acum, este foarte atentă la ce mănâncă și a început să facă și sport pentru a-și menține silueta de invidiat.

Citeste si: „Urmează să am o întâlnire foarte importantă cu fostul soț și avocații noștri în fața procurorului.” Dana Roba va avea prima întâlnire cu soțul ei, la două luni de la incident- kfetele.ro

Citeste si: Sinead O’Connor a murit la doar 56 de ani. Ce s-a întâmplat? „Cu mare tristețe anunțăm decesul iubitei noastre Sinéad. Familia și prietenii ei sunt devastați și au cerut intimitate în acest moment foarte dificil”- stirilekanald.ro

Citeste si: Cauza morții lui Sinead O'Connor: Legendara artista a încercat de cel puțin opt ori să se sinucidă într-un an- radioimpuls.ro

Citește și: Emilia Ghinescu are de îndeplinit o mare provocare! Interpreta de muzică populară are o altă percepție despre cadouri: "Tot ce mi-am dorit mi-am cumpărat singură"| EXCLUSIV

„Cred că orice femeie trebuie să aibă grijă de ea, iar eu după vârsta de 40 de ani, am început să mai multă grijă de mine. Dacă până în 40 de ani m-a ajutat tinerețea, m-au ajutat ani, acum lucrurile astea nu mai sunt valabile și trebuie să compensez oarecum. Așa că fac foarte mult spor, mănânc în general ceea ce trebuie. Asta nu înseamnă că nu mai scap și eu și nu fac anumite pofte, dar sunt foarte atentă la ce mănânc. Dacă mănânc ceva dulce, mănânc în cantitate foarte mică și sportul m-a ajutat foarte mult.”, a mai declarat Emilia Ghinescu.