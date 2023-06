„Aveți grijă!” Emilia Ghinescu trage un semnal de alarmă în mediul online! Ce i s-a întâmplat artistei, după ce a slăbit 13 kilograme și a ajuns de nerecunoscut

In articol:

Emilia Ghinescu arată impecabil la vârsta de 44 de ani, iar recent vedeta a mărturisit că a reușit să slăbească 13 kilograme în câteva luni, ajungând să cântărească 45 de kilograme. Deși silueta sa este perfectă acum, problemele nu au întârziat să apară. Emilia trage un semnal de alarmă pe rețelele de socializare, după ce a descoperit un articol în care un presupus nutriționist își promovează produsul pentru slăbit folosind imaginea cântăreței, fără ca aceasta să își fi dat măcar acordul.

Emilia Ghinescu a postat pe pagina sa de Instagram un mesaj pentru urmăritorii săi, în care îi atenționează cu privire la site-urile false care promovează produse pentru slăbit. Cântăreața a fost victima acestor site-uri, după ce acestea i-au folosit imaginea, spunând că și artista a slăbit cu ajutorul acelor produse. Emilia Ghinescu a declarat că nu a folosit niciodată acele seruri pentru a da jos kilogramele în plus, ci a slăbit cu ajutorul sportului și al meselor echilibrate.

„Numai minciuni! V-am postat acest articol pentru a nu cădea în plasa unor indivizi care nu au nicio legătură cu ce înseamnă nutriție și condiție fizică dobândită prin sport! În primul rând, nu am folosit niciodată acest produs!

Am slăbit controlându-mi mesele și făcând foarte mult sport! În al doilea rând, nu am 1,68cm (aș vrea eu da’ alta mama nu mai face). Înălțimea corectă, reală …1,55 cm! În al treilea rând, nu am început sa slăbesc de la 65 kg( Doamne ferește să fii avut atâtea), ci de la o greutate de 58 kg (nu eram grasă, ci pufoasă).

Conform calculelor, am slăbit 16 kg într-o lună (așa ceva nu este posibil cu nimic )…constat ca nu se pricep nici la matematică. Î n ultimele interviuri am spus că am ajuns la o greutate de 45 kg …d-na dragă mi-ai pus kg în plus și asta mă deranjează( eu am muncit mult să le dau jos). În al patrulea rând, îmi place enorm de mult să fac sport și recomand tuturor. Merg la sală de cel puțin 4 ori pe săptămână și stau câte 2 h în sala. Sunt tare mândră de rezultatele mele! Nu am dat niciodată acest interviu și nu am folosit acest produs! Mâncați sănătos, faceți mult sport și consultați un specialist atunci când aveți nevoie de sfaturi! Aveți grijă de voi și de cei dragi!”, a scris Emilia Ghinescu, pe pagina sa de Instagram.

Emilia Ghinescu este aproape de nerecunoscut

Interpreta de muzică populară s-a ambiționat și a reușit să slăbească 13 kilograme cu ajutorul unei diete proprii. Artista a mărturisit că a început să mănânce mai puțin și mai rar, astfel că stomacul său s-a micșorat, iar senzația de foame nu a mai apărut atât de des. De asemenea, Emilia Ghinescu a declarat că a slăbit treptat, până când a ajuns la kilogramele mult dorite.

„Eu așa mi-am găsit metoda prin care am putut să slăbesc. Eu am slăbit de la 58 de kilograme, inițial, cât am avut, la 50 de kilograme, după aceea de la 50 am scăzut la 48 și după aceea de la 48 la 45 de kilograme. La mine s-a întâmplat lucrul ăsta pentru că pe parcursul timpului, mâncând doar cantități foarte mici și destul de rar, stomacul s-a micșorat. Este pe principiul operației bariatrice, adică, cu cât mănânci mai puțin cu atât ai mânca și mai puțin și se micșorează stomacul, pentru că nu mai simte nevoia să mănânce atât de mult” , a declarat Emilia Ghinescu pentru un post TV.