Emily Burghelea a făcut anunțul, la 8 luni de când a devenit mamă: "Băiețel ne-am dori, ca să fie pereche"

Emily Burghelea a devenit mamă pentru prima oară în urmă cu 8 luni, însă este mai pregătită ca niciodată să aducă pe lume al doilea copil. Fosta asistentă TV a recunoscut că ea și soțul ei, Andrei, își doresc ca anul următor să îi ofere un frățior fetiței lor, Amedea.

Emily Burghelea: "Lucrăm pentru al doilea copil!"

Viața lui Emily Burghelea și a soțului ei s-a schimbat complet de când au devenit părinți. Chiar dacă recent a trecut printr-o perioadă mai dificilă din cauza unei depresii postnatale, frumoasa blondină a mărturisit că este pregătită să aducă pe lume al doilea copil. Fosta asistentă TV își dorește ca până la sfârșitul anului 2022 să îi ofere fetiței sale un frățior: "Am avut parte și de perioade mai puțin plăcute! Vedeam negru în fața ochilor și nu mai știam ce este cu mine, era vorba despre depresie postnatală, dar am reușit să depășesc momentele acelea.

Lucrăm pentru al doilea copil! Ne dorim foarte mult să mai avem încă un copil. Băiețel ne-am dori, ca să fie pereche. Nici eu și nici Andrei nu ne speriem să devenim iar părinți, într-un timp atât de scurt. Cred că este cea mai importantă dorință de pe lista anului 2022.", a declarat Emily Burghelea, pentru Cancan.ro.

Emily Burghelea și soțul ei, alături de fetița lor [Sursa foto: Instagram]

Emily Burghelea, mărturisiri din culisele relației cu soțul ei

Emily Burghelea a povestit că relația cu soțul ei nu a fost mereu numai "lapte și miere". Vedeta a recunoscut că înainte de căsătorie a mai fost împreună cu Andrei, însă atunci s-au despărțit, din cauza faptului că aveau priorități diferite. Mai mult, fosta asistentă TV a spune că tatăl fetiței ei era la acea vreme un adevărat "Casanova", având în palmares zeci de cuceriri: "Așa cum am spus și la Teo, nu m-aș fi văzut mămică atât de tânără, însă când l-am cunoscut pe el am știut că va fi tatăl copiilor mei. Mi-a dat curajul, siguranța și încrederea de care am avut nevoie ca să fac acest pas, iar acum sunt mai fericită ca niciodată. Avem o relație atât de închegată și frumoasă, încât știu sigur că nimeni și nimic pe lumea asta nu ne mai poate despărți. Să știți că nu a fost totul mereu roz între noi.

Am trecut și prin momente dificile fără de care, sinceră să fiu, nu cred că am fi ajuns aici. Când ne-am despărțit, în prima relație pe care am avut-o, am intrat în perfuzii la propriu. Am suferit mult pentru că știam că el este sufletul meu pereche, însă orgoliul ne-a despărțit atunci. Dumnezeu știe cel mai bine cum să așeze lucrurile. Atunci nu era pregătit. Era un Casanova.

Emily Burghelea și soțul ei, Andrei [Sursa foto: Instagram]

Muncea mult, petrecea mult, avea alte priorități, ca și mine, de altfel. Destinul a făcut să ne reîntâlnim și să ne dorim amândoi același lucru în același timp. O familie. De atunci a început totul…. #lovestory. Dacă mi-ar fi spus cineva în momentele grele că vom ajunge aici, nu aș fi crezut. Asta este o lecție. Trebuie să avem încredere în Dumnezeu. Infinită!", mărturisea Emily Burghelea cu ceva timp în urmă, pe contul personal de Instagram.

