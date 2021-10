Emily Burghelea, primele declarații după ce a apărut plângând pe rețelele de socializare. Care a fost motivul pentru care vedeta a ajuns la capătul puterilor? "Am simțit nevoie de afecțiune, de ajutor"

In articol:

Emily Burghelea a recunoscut că traversează o perioadă din viața ei în care trebuie să se împartă pentru a face multe activități, iar acest lucru a făcut-o să clacheze recent. La o zi de când s-a afișat pe rețelele de socializare plângând, cu machiajul întins, vedeta a povestit că se confruntă cu depresia postnatală și că încearcă să facă față

stărilor contradictorii pe care le are.

Emily Burghelea suferă de depresie post-partum

Emily Burghelea a declarat că a plâns până la epuizare și a simțit că are nevoie chiar și de ajutorul unui specialist seara trecută, când a transmis pe pagina ei de Instagram că a ajuns la capătul puterilor. Fanii tinerei s-au îngrămădit imediat, îngrijorați, să o întrebe ce a pățit, așa că frumoasa blondină a ținut să îi lămurească pe cei de acasă ce s-a întâmplat cu ea. Emily a povestit că presiunea pe care a resimțit-o în ultima perioadă și-a pus amprenta asupra stării ei emoționale, iar la un moment dat a clacat.

Mai mult, fosta concurentă de la "Bravo, ai stil!" a recunoscut că suferă și de depresie post-partum, pentru că nu a fost prima oară când s-a confruntat cu acest tip de stare: "Aseară am trecut prin niște clipe în care efectiv simțeam că nu mai pot și știu că nici măcar nu trebuia să postez poza aia, doar că am simțit nevoie de afecțiune, de ajutor. Voiam ca toate prietenele mele să mă sune în același timp și ca toată lumea să înțeleagă că nu mai pot. Vreau să vă zic că am plâns până nu am putut. Și am plâns și citind comentariile voastre. S-a instalat o presiune imensă asupra mea, odată cu începerea facultății, cu creșterea dinților Amedeei, odată cu toate lucrurile pe care le aveam de dus la bun sfârșit, grija pentru casă, grija pentru cei din jur, pentru tot.

Dar mi-am dat seama că norul ăsta negru pe care îl vedeam eu deasupra capului meu aseară poate fi influențat și de stările hormonale pe care o femeie le are după ce naște și după o discuție foarte lungă cu Andrei mă simt mai bine. Vreau să vă zic că nu este prima dată când pățesc treaba asta și sunt niște fluctuații uriașe de temperament. Câteodată sunt extrem de fericită, de activă, simt că pot să le fac pe toate, iar la 20 de minute distanță pot să fiu extrem de posomorâtă și cumva chestiile astea au fost ușor de manevrat până ieri. Din păcate, depresia post-partum, pe care am înțeles că o experimentez și eu chiar acum, afectează foarte multe femei. Multe dintre noi nici măcar nu ne dăm seama.", a declarat Emily Burghelea, pe rețelele de socializare.

Emily Burghelea, puternic impresionată de mesajul Emiliei Ghinescu

Printre cei care au încercat să fie alături blondinei în clipele de suferință s-a numărat și interpreta de muzică populară Emilia Ghinescu, care a îndemnat-o, în calitate de psiholog, să își găsească sprijinul în soțul și în fiica ei, pentru că timpul petrecut cu familia este singura cale de a se simți mai bine. Emily s-a arătat puternic emoționată de sfaturile artistei și i-a mulțumit printr-un mesaj public: "Mulțumesc infinit!", i-a spus vedeta Emiliei Ghinescu.

"Cu toată inima, draga mea! Încurajez dorința ta de a merge la un psiholog! Ține minte un lucru, însă! Niciun psiholog nu poate face minuni (ți-o spune un psiholog)! Deciziile sunt ale tale! Schimbarea și ,,vindecarea” trebuie să vină de la tine! Familia( mai ales atunci când este una ca a ta) este un real suport și face și ea parte din demersul terapeutic pentru că orice client, după ce pleacă din cabinetul psihologului, merge în mediul în care trăiește. Eu ți-am indicat familia petru că vă cunosc și știu ce armonie și câtă dragoste este acolo. Te îmbrățișez și sunt lângă tine…lângă voi trei.", i-a răspuns solista, în cadrul aceleiași postări.