In articol:

Emily Burghelea a început să dea drumul, rând pe rând, unor dezvăluiri picante din culisele emisiunii care s-a transformat într-o telenovelă de câteva luni bune. Fosta prezentatoare tv a venit în fața fanilor cu dovezi concrete care au scos adevărul la iveală. Emily le-a arătat fanilor că nu a fost dată afară așa cum a spus Mirela Vaida, ci a demisionat. În plus, a spus totul și despre ce s-a întâmplat la grătar.

Citeste si: Emily Burghelea, dovada că nu a fost dată afară! „Mi-am dat demisia. Am spus și în direct, dar m-au tăiat”

Emily Burghelea demască staff-ul emisiunii în cadrul căreia a lucrat. Conversația care demonstrează că toți știau de bătăile pe care le încasează Vulpița

Emily Burghelea a vorbit despre seara în care Vulpița i-a mărturisit că este agresată de Viorel și a atașat și o captură de ecran dintr-o conversație cu colegii ei din emisiune.

Citeste si: Culiță Sterp a făcut-o praf pe Mirela Vaida în direct! Scandalul cu Emily Burghelea nu este singular! DEZVĂLUIRI

„Am sunat-o într-adevăr pe Vulpița, nu pe Viorel, epntru că eu am prieten și nu suni bărbați. I-am invitat la grătar și nu cred că am greșit cu nimic. I-am chemat ca pe niște prieteni, tocmai de aia le-am spus să nu povestească despre chestia asta în emisiune. La grătarul ăăsta nu am vrut să vină niciun cameraman, niciun reporter. Acum la grătar a fost a doua oară când Vulpița mi-a spus că este bătută. Și prima dată când mi-a zia a fost atunci când a dormit la mine. A dormit la mine acasă pentru că se certa cu Viorel. A dormit la fiecare pe rând”, a spus Emily Burghelea pe vlog.

Fosta asistentă tv a avut ceva de spus și la adresa Mirelei Vaida, care a avut numai cuvinte de laudă la adresa ei în emisiuni. Nu același lucru se poate spune, însă, și despre momentul în care s-au închis camerele de filmat.

Citeste si: Mirela Vaida, afirmație emoționantă în direct: „Sunt mamă și am făcut copiii prin rugăciune! Nu aș fi permis...”

„Mirela știi foarte bine, ieri mă bălăcăreai după ce s-au stins camerele și astăzi îmi spui că am fost ca o soră, ca o fetiță. De ce? Ca să atragi admirația publicului? Oamenii sunt deștepți și s-au cam prins”, a mai spus Emily pe vlog.

De asemenea, Emily a zis că producătorii o mint pe Vulpița cu postul de asistentă tv pentu a mușamaliza incidentul cu bătaia. În plus, Emily a mai zis că dovezile pe care le-a prezentat în această seară sunt doar o mică parte.