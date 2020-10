Emily Burghelea, primul mesaj după ce a fost cerută în căsătorie: „Oare o sa regret asta mai tarziu?!”

Emily Burghelea, cerută în căsătorie în direct [Sursa foto: Instagram]

Emily Burghelea este în culmea fericirii! Fosta asistentă tv a fost cerută în căsătorie, în direct! Până acum și-a ținut iubitul „ascuns”, însă el și-a făcut apariția special în platoul Teo Show, unde a pus marea întrebare. Fără a sta prea mult pe gânduri, blondina a spus DA!

Emily Burghelea și Andrei, logdnicul ei, au declarat că vor să trăiască momentul cât mai mult, și apoi după aceea să plănuiască o nuntă. Tânărul misterios din viața fostei asistente tv a mărturisit că avea inelul pregătit de mai bine de două săptămâni, iar acesta a fost momentul oportun pentru a-i cere mâna iubitei lui. „Am avut foarte mari emoții, nu le pot exprima nici acum”, a mărturisit Andrei.

Emily Burghelea, mesaj emoționant pe Instagram după ce a fost cerută!

După ce a fost cerută, Emily Burghelea i-a făcut cont de Instagram iubitului ei. Cei doi au sărbătorit momentul la un restaurant din București, alături de câțiva prieteni. În tot acest timp, Andrei și-a filmat proaspăta logodnică în timp ce mânca și se distrau.

Emily Burghelea și Andrei, iubitul ei [Sursa foto: Instagram]

„Si da.... am zis DA! 💍 Urmeaza vlog pe youtube cu toate detaliile. Inca sunt in stare de soc. Nu ma asteptam NICIODATA sa intre in DIRECT. A fost fantastic. A organizat totul extrem de bine. Mi-a luat cel mai frumos inel, mi-a facut cea mai frumoasa surpriza... iar eu.... Eu i-am facut instagram, cu sau fara voia lui. 🤷🏼‍♀️ Mi-a zis ca o sa ma filmeze in cele mai DUBIOASE ipostaze. Am zis ca glumeste. Nu glumea. Suntem la restaurant si in 30 de minute a pus 10 story-uri cu mine. Oare o sa regret asta mai tarziu?! 😅 Nu stiu... dar... ce stiu sigur este ca nu voi regreta ca am zis DA. Te iubesc mult, bai! ❤️💍”, a declarat Emily Burghelea pe pagina ei de Instagram, alături de o ftoografie din momentul în care a fost cerută în direct.