Emy Alupei și Emanuel Neagu, în semifinala unui show tv de 1 milion de dolari, produs de MTV! Românii fac senzație în Statele Unite! EXCLUSIV

In articol:

Interpreta Emy Alupei și dansatorul Emanuel Neagu sunt oamenii momentului în Statele Unite, după ce au ajuns până în semifinala show-ului ”The Challenge: Spies, Lies & Allies” produs de MTV America.

Emy și Emanuel, ultimii europeni rămași în lupta pentru 1 milion de dolari

Miza este una uriașă: 1 milion de dolari. Banii vor fi împărțiți de doi concurenți: o fată și un băiat, care vor fi declarați câștigători în finala care va avea loc pe 15 decembrie. Show-ul este unul sportiv și de supraviețuie, participanții fiind nevoiți să se întreacă în diferite probe pentru a aduce victoria în dreptul echipei lor.

Emy și Emanuel sunt ultimii concurenți rămași în joc din echipa ”Rookies”, adică cei 18 sportivi veniți din afara Statelor Unite. Aceștia au avut de înfruntat tot atâția americani, care s-au dovedit însă niște concurenți redutabili, eliminându-i, unul câte unul, pe cei din echipa adversă. În fazele finale, echipele s-au reunit și au dat ocaiza unor alianțe de conjunctură care să-i facă pe participanți să ajung cât mai aproape de marele premiu.

Eliminările se fac prin votul colegilor de emisiune.

Citeste si: Emy Alupei, momente de maximă tensiune! Schimb de replici acide cu antrenorul de la „Splash! Vedete la apă”

Citeste si: Doctorii avertizează: nu luați niciodată aceste pastile dacă ați băut cafea sau alcool- bzi.ro

”The Challenge” este un show cu un succes uriaș la public în întreaga lume. El a fost lansat în 1998 și a ajuns la

cel de-al 37-lea sezon, care se filmează în Croația, la Vrsar. Acest sezon a debutat în august, cu cel mai mare premiu pus la bătaie din istoria lui. Niciodată, în istoria ei, emisiunea nu a pus la bătaie 1 milion de dolari. Show-ula fost achiziționat de majoritatea platformelor de streaming importante din SUA: Netflix, Amazon Prime sau Hulu.

Citeste si: Cum a evoluat cariera Andei Adam. De la „Nu mă uita” la „Selecta” și „Binele nostru”

Concurenții au fost aleși dintre participanții la show-uri de succes din întreaga lume

Emanuel Neagu, singurul bărbat din Europa care a rămas în cura pentru 1 milion de dolari

Emy Alupei și Emanuel Neagu au ajuns să participe la acest show de televiziune după ce au fost remarcați de producătorii MTV la emisiunea Survivor sezonul 1, difuzat de Kanal D. În acest sezon, toți cei 36 de concurenți au fost fost aleși dintre foștii participanți la diverse show-uri TV de succes difuzate în întreaga lume, cum ar fi: The Real World, Are You The One?, Big Brother (Nigeria, Marea Britanie, SUA), Ex on the Beach (Olanda), Love Island (Germania, Marea Britanie și Statele Unite), Georgie Shore, Warsaw Shore, Paradise Hotel, Shipwrecked, The Circle (Statele Unite), Too Hot To Handle, Ultimate Beastmaster sau 12 Dates of Christmas.