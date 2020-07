In articol:

Emy Alupei de la Survivor România a fost invitată în platoul emisiunii Teo Show, alături de mama ei. Este pentru prima dată când fosta faimoasă apare la o emisiune cu femeia care i-a dat viață. Cele două au dat din casă și au vorbit chiar și despre primul băiat pe care Emy l-a adus acasă. Ce vârstă avea?

Emy Alupei, prima apariție televizată alături de mama ei. La ce vârstă a dus faimoasa un băiat acasă?

Totodată, faimoasa de la Survivor i-a spus mamei ei cât de mult o apreciază și că își dorește să ajungă departe pentru a-și ajuta părinții pentru toți anii în care au întreținut-o.

„Mama a fost balerină înainte să mă nasc eu. De aia arată așa bine. Eu sunt o balerină mai balerină. Avem multe lucruri în comun pe tema asta. Ne înțelegem foarte bine, vorbim despre multe chestii deep. De exemplu, cu tata nu pot să port conversațiile pe care le port cu mama, deși fetele se înțeleg mai bine cu tații în mod normal”, a spus Emy Alupei.

Citeste si: Iancu Sterp a spus TOT! Ce s-a întâmplat cu Emy Alupei, într-o noapte, la Survivor România? „O dată s-a întâmplat. Recunosc, frate”

Citeste si: Iancu Sterp și Emy Alupei au recunoscut în sfârșit ce s-a întâmplat între ei la Survivor! ”Da, ne-am plăcut!” Au spus totul la o lună de la terminarea show-ului

Citeste si: Emy Alupei, apariție incendiară pe internet! Le-a arătat fanilor cum face twerk într-o ținută transparentă

„Emy are un scut pe care după părerea mea este bine să îl aibă, pentru că în viață sunt foarte mulți oameni răi și așa consider eu că trebuie să fie și cred că toți ar trebui să avem scutul ăsta. Uneori e prea sensibilă, dar nu am ce să-i fac, ea trebuie să lucreze singurică la asta. Eu încerc să o ajut, să stau de vorbă cu ea”, a spus mama lui Emy.

Despre răutățile pe care i le adresează unii internauți lui Emy Alupei pe rețelele de socializare, tânăra a mărturisit că pentru cea care i-a dat viață este extrem de dureros să vadă tot ce scriu oamenii despre ea.

„Este dureros pentru mama să vadă atâtea răutăți, dar nu avem încotro. Nu se poate iubire fără ură. Ce apropie iubirea de ură e un simplu curcubeu”, a mai spus faimoasa.

Emy Alupei, prima apariție televizată alături de mama ei: „Eu știu cât m-am chinuit pentru copilul ăsta”

„Eu știu cât m-am chinuit pentru copilul ăsta. Nu am avut o sarcină chiar ușoară, aș fi vrut să mai existe și al doilea copil, dar nu s-a mai putut, am renunțat la cariera mea pentru a o crește. O iubesc din tot sufletul meu și crede-mă că dacă s-ar întâmpla ceva cu ea, inima mea din piept aș da-o pentru ea. Sincer”, a mărturisit cu emoție mama tinerei.

„Îmi doresc să ajung în stadiul în care eu să îi ajut pe ei pentru cât m-au întreținut pe mine. Pe mine m-ar satisface să ajut”, a spus, la rândul ei, Emy Alupei.

Femeia a vorbit și despre cum era fiica ei pe vremea când era încă un copil. Emy nu a fost un copil tocmai liniștit și se plictisea repede. Totodată, s-a ajuns la subiectul băieților din viața faimoasei. Cele două au dezvăluit la ce vârstă a avut curajul Emy să aducă un băiat acasă.

„Trebuia să îi acord foarte mare atenție, se plictisea foarte repede. Când mă supăra îi spuneam că nu mai vorbesc cu ea și să nu intre la mine în cameră că ne supărăm. Atunci ea lua o oală și o lingură și venea în fața ușii și bătea în oala aia și se mai oprea din când în când și mă întreba „Mama, mă ierți?”, a spus mama lui Emy Alupei.

„De la 14 ani și jumătate a început să vorbească cu mine despre băieți. La 16 ani a venit cu primul băiat acasă”, a declarat mama lui Emy.

„Da, mama știa de el de la dirigintă. Diriginta ne-a turnat. Noi eram pe ascuns”, a spus Emy.

Despre viitorul bărbat care va intra în viața fiicei ei, femeia a spus:

„Să fie sincer, să o iubească. Îmi e atât de greu să vorbesc despre băieți la ora actuală. Sunt atât de insensibili”, a spus mama lui Emy despre viitorul iubit al fiicei.

„Îi povestesc tot ce vorbesc cu băiatul respectiv și există două variante. Ori îmi spune mai studiază-l, ori uita-l, dă-i block”, a spus Emy.