Emy Alupei, primele declarații despre iubitul ei: ”Se vede maturitatea lui” Cum a schimbat-o bărbatul pe tânăra artistă?

In articol:

Emy Alupei s-a făcut cunoscută datorită emisiunilor TV la care a participant, prilej cu care a vorbit despre viața sa și și-a format o comunitate de fani.

De multe ori, în fața acestora, a spus că este o tânără singură și că nu și-a găsit încă sufletul pereche.

Însă, de mai bine de un an lucrurile s-au schimbat radical în viața blondinei.

Citește și: Emy Alupei a ajuns în finala show-ului de 1 milion de dolari! Emanuel Neagu, eliminat dramatic în semifinale!

Emy Alupei se mândrește cu bărbatul din viața sa

Și asta pentru că pe strada sa a apărut bărbatul care i-a făcut inima să bată mai cu putere și să o convingă să dea o șansă iubirii.

Muzica, spunea ea, i-a legat inițial, apoi s-au cunoscut mai bine și au decis să meargă pe același drum împreună.

Acum au deja o relația de a trecut testul primului an și spune că lucrurile merg între ea și iubitul artist ca pe roate. Nu este mereu numai lapte și miere, dar faptul că au aceeași carieră îi ajută să comunice cu ușurință, să se înțeleagă reciproc și să viseze la același scop.

Citeste si: Arsurile la stomac- de ce apar si cum scapi de ele

Citeste si: Megan Fox a făcut furori pe internet. A purtat o rochie transparentă care i-a lăsat la vedere formele| FOTO- stirileprotv.ro

Citește și: Emy Alupei a ajuns în finala show-ului de 1 milion de dolari! Emanuel Neagu, eliminat dramatic în semifinale!

Plus că și diferență de vârstă și de caracter îi ajută foarte mult. Maturitatea lui și doza ei de nebunie fac echipă bună în plan personal, dar și profesional, așa cum nici nu se gândea ea vreodată că va trăi iubirea.

„Viața mea sentimentală este roz. Nu există perfecțiunea întruchipată, sunt conștientă de asta. Nu este totul lapte și miere în nicio relație, dar sunt foarte bine sentimental. El este tot artist, dar și produce muzică. Am cântat cu el pe Instagram. Mi se pare cel mai drăguț lucru de pe planetă că avem aceeași meserie. Ne înțelegem, vorbim aceeași limbă. Dacă ar fi avut orice altă ocupație, mă gândesc că nu ne-am fi înțeles atât de bine. Ne înțelegem din priviri, nu trebuie să stau să îi explic, înțelege tot deja. Conversația este mult mai ușoară, din start. Vorbim și pe parte personală și profesională. Ne dăm sfaturi, păreri despre piese.Ne știm de un an și trei luni. În martie anul trecut ne-am întâlnit prima data. Suntem împreună din iunie anul trecut. Avem mai bine de un an de relație. El este mai calm, mai pacifist. Eu sunt nebună, dar este bine că mă temperează el. Uneori îl aduc în starea aceea de nebunie și pe el. Eu am 24 de ani, el 28. Mi se pare bună diferența de vârstă dintre noi. Se vede maturitatea lui” , a dezvăluit Emy Alupei, conform Fanatik.

Emy Alupei, primele declarații despre iubitul ei [Sursa foto: Facebook ]

Citește și: Emy Alupei și Emanuel Neagu, în semifinala unui show tv de 1 milion de dolari, produs de MTV! Românii fac senzație în Statele Unite! EXCLUSIV

Citeste si: "Nu pot să mă sărut cu unul care nu a primit salariul astăzi! Pentru mine a murit pe loc! Nu! Pa! La revedere!" Vica Blochina a făcut mărturisiri fără perdea despre relațiile din viața sa- kfetele.ro

Citeste si: Sinead O’Connor a murit la doar 56 de ani. Ce s-a întâmplat? „Cu mare tristețe anunțăm decesul iubitei noastre Sinéad. Familia și prietenii ei sunt devastați și au cerut intimitate în acest moment foarte dificil”- stirilekanald.ro

Citeste si: Sinead O'Connor a murit la varsta de 56 de ani. Ultimul mesaj postat de cântăreață pe rețelele de socializare- radioimpuls.ro

Ba mai mult decât atât, Emy Alupei spune că iubitul a ajutat-o să se și descopere. De fapt, prin lansarea unei piese, tânăra a dat frâu liber și laturii sale romantice și a dovedit că poate fi și o femeie sensibilă.

Ajungând acum la concluzia că orice om deține această latură a romantismului și a sensibilității doar că este nevoie ca cineva să apară și să îl facă să se simtă confortabil lăsându-și ”armura” deoparte.

În cazul ei este vorba despre iubitul cu patru ani mai mare, care o ajută să ducă o viață mult mai echilibrată decât cea pe care o trăia înainte.

”Iubitul m-a făcut să îmi descopăr latura romantică, sensibilă. Cu toții avem această latură, dar nu o lăsam să iasă la suprafață. De multe ori îngropăm latura sensibilă și vine cineva și o dezvăluie. Nu m-a schimbat mult relația, dar m-a echilibrat. Mi-a tăiat din nebunia mea”, a mai dezvăluit carismatica artistă.