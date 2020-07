In articol:

Emy Alupei, primele declarații după cearta cu Iancu Sterp! La scurt timp de la terminarea Survivor România, a explodat bomba, în special pentru cei care au urmărit cu sufletul la gură întreg show-ul de supraviețuire. Potrivit unor zvonuri, Emy Alupei și Iancu Sterp ar fi avut, după ce apele s-au limpezit în povestea de dragoste a bărbatului cu Denisa, ceva mai mult decât o relație de prietenie, după ce au apărut împreună, initial, în noul vlog postat de carismaticul bărbat pe contul de YouTube.

Imediat, Iancu Sterp a dezvăluit că filma, atunci, pentru noul videoclip al lui Emy, dar, pe de altă parte, apropierile mult prea ”hot” dintre ei i-au dus pe mulți cu gândul la o…legătură amoroasă. Ca știrea să fie și mai…piperată, s-a aflat că Iancu Sterp s-ar fi ”cantonat” și acasă la artistă de câteva ori. Dovada a făcut-o chiar o fotografie apărută în presă cu mașina războinicului în fața vilei fostei concurente din Republica Dominicană.

Iancu a vorbit despre relația din acest moment cu Emy! ”Ne înțelegeam bine două zile, când ne certam câte o săptămână”

Emy Alupei, primele declarații după cearta cu Iancu Sterp! Când toată lumea se aștepta la o relație frunoasă între ei, mai ales că ambii au acceași vârstă, aceleași preocupări și multe alte lucruri în comun, iar s-au învolburat apele. Într-un moment de sinceritate, în urmă cu câteva zile, Iancu a făcut o mărturisire șoc. ”Cu Emy Alupei, acum, sincer, suntem certați. Ați văzut și la "Survivivor România" că noi când ne înțelegeam bine două zile, când ne certam câte o săptămână. Acum nu prea mai ținem legătura așa bine, dar sunt sigur că o să ne împăcăm. Noi ba aici ne înțelegem, facem colaborări, după cum ați văzut am făcut și piesa aia împreună, de am apărut eu la ea în videoclip, după ne mai certăm, tot felul de discuții d-astea aiurea, doar că suntem prieteni și chiar dacă ne mai certăm și ne mai ciondănim, mie îmi trece, nu am nicio treabă. Așa că, acum suntem certați, ne-am certat de la o chestie, nu contează, dar o să fie bine, o să ne împăcăm", a spus războinicul.

Emy Alupei, primele declarații după cearta cu Iancu Sterp! Ei bine, imediat a venit și replica artistei de trap! Prezentă în platoul emisiunii ”Ștafeta mixtă”, difuzată de WOWbiz.ro, Emy a răspuns în stilu-i caracteristic, concret, cu foarte mare sinceritate. ”Vă spun cinstit, nici nu știam că sunt certată cu Iancu, am aflat și eu zilele astea. Vreți să știți și cum? Am urcat într-un taxi și, la un moment dat, șoferul m-a întrebat de ce sunt certată cu el. Am zis..Poftim….Nu îmi venea să cred ce aud! Nu-mi vine să cred ce a putut să zică băiatul ăsta Este adevărat că nu am prea mai vorbit în ultima vreme, dar de unde și până unde, să ajungem la un conflict. Nu că n-am putea, dar nu a fost cazul…În fine, asta e”, a spus Emy.