Emy Alupei nu îl iartă pe Iancu Sterp? Încurcate-s Căile Domnului în relația dintre Emy Alupei și Iancu Sterp! Cei doi s-au tot tachinat la Survivor România, în ciuda faptului că erau în echipe diferite sau el avea o iubită, iar la întoarcerea în țară au surprins pe toată lumea atunci când o idiă a părut să se înfiripe între ei. Totul din momentul în care războinicul a renunțat la Denisa, și mașina lui a fost văzută parcată în fața vilei cântăreței de trap mai multe seri la rând.

Emy Alupei nu îl iartă pe Iancu Sterp? Războinicul a declarat în urmă cu ceva vreme că sunt certați

Ca bârfa să prindă contur, Emy l-a avut în clipul ei, ”Karma”, pe Iancu, și lumea i-a văzut în ipostaze extrem de apropiate. Totul până când...șoc, bărbatul a declarat că nu mai este deloc în relații bune cu controversata faimoasă. ”Cu Emy Alupei, acum, sincer, suntem certați. Ați văzut și la " Survivor România" că noi când ne înțelegeam bine două zile, când ne certam câte o săptămână. Acum nu prea mai ținem legătura așa bine, dar sunt sigur că o să ne împăcăm. Noi ba aici ne înțelegem, facem colaborări, după cum ați văzut am făcut și piesa aia împreună, de am apărut eu la ea în videoclip, după ne mai certăm, tot felul de discuții d-astea aiurea, doar că suntem prieteni și chiar dacă ne mai certăm și ne mai ciondănim, mie îmi trece, nu am nicio treabă. Așa că, acum suntem certați, ne-am certat de la o chestie, nu contează, dar o să fie bine, o să ne împăcăm”, a spus Iancu Sterp în urmă cu trei săptămâni.

Emy Alupei a fost surprinsă de ce a declarat Iancu Sterp! ”Vă spun cinstit, nici nu știam că sunt certată cu Iancu”

Emy Alupei nu îl iartă pe Iancu Sterp? Replica lui Emy nu s-a lăsat așteptată și, supărată pe felul în care bărbatul a anunțat că s-a certat cu ea, și-a spus punctul de vedere, la fel de tranșant ca de obicei. Prezentă în platoul emisiunii ”Ștafeta mixtă”, difuzată de WOWbiz.ro, artista a răspuns în stilu-i caracteristic ”Vă spun cinstit, nici nu știam că sunt certată cu Iancu, am aflat și eu zilele astea. Vreți să știți și cum? Am urcat într-un taxi și, la un moment dat, șoferul m-a întrebat de ce sunt certată cu el. Am zis..Poftim….Nu îmi venea să cred ce aud! Nu-mi vine să cred ce a putut să zică băiatul ăsta!!! Este adevărat că nu am prea mai vorbit în ultima vreme, dar de unde și până unde, să ajungem la un conflict. Nu că n-am putea, dar nu a fost cazul…În fine, asta e, dar chiar sunt supărată pe situație, fiindcă nu este adevărat”, a spus Emy extrem de deranjată de situație.

Emy Alupei nu îl iartă pe Iancu Sterp? ”M-am apucat de box”!

Emy Alupei nu îl iartă pe Iancu Sterp? Totuși Emy a vrut să ducă totul și într-o zonă mai...amuzantă și a mai făcut o declarație despre ce decizie a luat în ultima vreme . ”De puțin timp, m-am apucat de box, mă antrenez cu Cezar (n.r. Cezar Juratoni), care este un profesionist adevărat. Așa că, în glumă, îi zic lui Iancu să fie pregătit! Dacă mă supăr, iese urât!”, a declarat, cu zâmbetul pe buze, faimoasa, care, însă, avea să specifice clar faptul că hotărârea de aînvață să lupte în ring este doar o pasiune.