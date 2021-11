Episod nou "Doctorul minune", marți, 9 noiembrie 2021. Ali, acuzat de crimă. Ce se întâmplă în episodul din această seară?

In articol:

În episodul din "Doctorul minune" de marți, 9 noiembrie 2021, privitorii vor avea parte de noi situații complicate. Apare un nou personaj care vine cu o serie de condiții pentru a scoate spitalul din impasul financiar.

"Doctorul minune", marți, 9 noiembrie 2021. Ce se va întâmpla în noul episod

Captură "Doctorul minune", 9 noiembrie 2021 [Sursa foto: Captură KANAL D]

O întâlnire absolut stranie are loc între cea care se recomandă a fi Vuslat Kozoglu și Beliz. Vuslat vine să îi facă o propunere proprietarei Spitalului Berhayat, mai ales că misterioasa femeie cunoaște situația financiară a instituției. Vuslat își oferă sprijinul pentru a scoate instituția din impas, dar are anumite condiții care o vor șoca pe Beliz. Mai mult decât atât, Beliz nu știe cine este și de unde a apărut misterioasa dna Vuslat.

Fără să stea pe gânduri, Beliz refuză propunerea lui Vuslat, însă merge, totuși, să se consulte cu Tanju și Ferman. În mod neașteptat, Tanju îi cere lui Beliz să accepte oferta femeii de afaceri.

În plus, lucrurile din spital merg tot mai anevoios, iar o soluție trebuie luată urgent.

Un alt eveniment șocant se petrece atunci când profesorul Adil este chemat la Poliție fiind acuzat de crimă.

Nu ratați, în această seară, de la ora 20:00, un nou episod din “Doctorul minune”, la Kanal D.

"Doctorul minune" poate fi urmărit de luni până vineri, de la ora 20:00, la Kanal D

"Doctorul minune" a devenit rapid serialul-fenomen care se află în preferințele publicului.

Producția turcească prezintă personajul central, Ali Vefa, un tânăr care suferă de sindromul savantului, o formă rară de autism. Deși se confruntă cu această afecțiune, tânărul are o inteligență sclipitoare. În ceea ce privește parcursul său profesional, Ali reușește prin soluțiile și ideile sale să salveze multe viețo. Are o memorie incredibilă, iar atunci când la spital apare un caz nou și urgent, medicul rezident are capacitatea de a rememora în fracțiuni de secunde organismul omului și cum sunt poziționate organele, în așa fel încât să găsească soluțiile cele mai potrivite pentru intervenție.

Dincolo de cazurile medicale, de probleme și situații tensionate, serialul turcesc prezintă și poveștile de viață și de dragoste ale personajelor.