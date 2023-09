„Eram disperată” Cum a reușit Roxana Ciuhulescu să facă rost de suma colosală necesară pentru operația fiicei sale?! Prezentatoarea TV a spus abia acum cine i-a fost alături: „Îngerul păzitor al copilului meu”

In articol:

Roxana Ciuhulescu a trecut prin una dintre cele mai grele perioade din viața sa, după ce fiica ei a fost operată de urgență la coloană.

Intervenția chirurgicală a fost una complexă, astfel că și prețul a fost unul destul de mare. Ei bine, vedeta a dezvăluit cum a reușit să facă rost de suma colosală și cine i-a fost alături în acele momente grele. Iată dezvăluirile făcute chiar de ea!

Cum a reușit Roxana Ciuhulescu să facă rost de suma colosală, pentru operația fiicei sale?

Roxana Ciuhulescu este acum mai liniștită, însă a trecut prin cea mai grea încercare a vieții ei. Fiica vedetei, în vârstă de 15 ani, a fost operată de urgență pentru afecțiunea care o chinuia de mai mult timp.

Astfel, Ana s-a chinuit ani de zile cu scolioza toraco-lombară și chiar dacă cea care i-a dat viață a amânat momentul intervenției, iată că acum a fost mai mult decât necesar ca fata să fie operată.

Toată perioada de spitalizare a fost un adevărat chin, atât pentru adolescentă, cât și pentru Roxana Ciuhulescu.

Cu toate acestea, perioada critică a trecut, iar acum toate lucrurile încep să se așeze la normal, mai ales că recuperarea Anei merge foarte bine.

Chiar în cadrul unui interviu recent, prezentatoarea TV a dezvăluit mai multe detalii despre momentul complicat. Mai mult decât atât, vedeta a spus cum a reușit să facă rost de suma de bani necesară pentru intervenție. Ei bine, operația Anei a durat 9 ore și a costat în jur de 21.500

de euro.

Pentru ca fiica ei să fie bine, prezentatoarea ar fi fost în stare să își doneze și un rinichi, însă nu a fost nevoie, căci în ajutorul ei au sărit oameni cu suflet bun, cărora le mulțumește din suflet.

„Eram disperată, nu știam cum o să strâng toți banii, era mare suma și dacă nu aș fi obținut banii, cred ca aș fi fost în stare să-mi vând și un rinichi, numai să am bani să-i îndrept ei coloana, să nu mai aibă dureri și să nu mai simtă tot chinul ăsta.

Se spune că Dumnezeu lucrează prin oameni și chiar așa a fost. Și ce oameni! Îngerul păzitor al copilului meu se numește Vlad Plăcintă, un om pe care sper că-l voi întâlni cât de curând și căruia am să-i dau o îmbrățisare din tot sufletul meu. Dumnealui a reușit să ne ajute prin strângere de fonduri, prin intermediul asociației. Eu nu am făcut tam-tam pe subiectul ăsta, am fost reticentă, însă dânsul a luat atitudine și tot prin OAMENI, scriu cu litere mari special, a reușit să strângă suma de care aveam nevoie. Mă înclin lor și nu știu dacă vreodată o să le pot mulțumi îndeajuns.”, a mărturisit Roxana Ciuhulescu, pentru ciao.ro.

Roxana Ciuhulescu și Ana, la spital [Sursa foto: Facebook]

Dezvăluirile făcute de prezentatoarea TV: „Cel mai greu moment din viața mea”

În cadrul interviului, Roxana Ciuhulesu a dezvăluit un detaliu de-a dreptul emoționant. Se pare că operația fiicei sale a fost cel mai greu moment din viața ei, după decesul tatălui ei.

În prezent, vedeta este mult mai bine, mai ales când se uită la fiica ei, care este extrem de fericită și mândră că a scăpat de durerile crunte și complexul aspectului fizic.

„Pentru mine, operația ei a fost cel mai greu moment din viața mea, după decesul tatălui meu. Slavă Cerului, totul a decurs bine, iar acum Ana se recuperează, face zilnic kinetoterapie, nu are dureri și este mândră de spatele ei drept. Aparte de problemele de sănătate, dezvoltase și un complex de inferioritate, se îmbrăca în așa fel încât să nu i se vadă spatele, iar părul și-l lăsese lung ca să-i acopere defectul. Acum, odată și cu vindecarea inciziei, cred că va recăpăta încredere în ea și la vară vom merge să stăm la plajă împreună. Își dorește să se reapuce și de sport și asta se va întâmpla, cel mai probabil, peste 5 luni.”, a mai spus vedeta, pentru aceeași sursă citată mai sus.