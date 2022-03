„Este groaznic. Sper să supraviețuiască!” Oana Lis, în lacrimi, după ce Viorel Lis a ajuns la ATI! Veștile venite de la spital

In articol:

În ultima zi de weekend, Oana Lis făcea un anunț trist. Viorel Lis, în urma problemelor de sănătate cu care se confruntă de ani de zile și pe care a încercat să le țină sub control cu medicamente, a ajuns pe mâna medicilor. A plâns toată noaptea, de frică să nu îl piardă pe cel care i-a fost alături ani la rând.

Fostul edil al Capitalei a suferit un preinfarct, motiv pentru care, tot ieri, medicii i-au montat un stent la inimă, fiind acum internat pe Secția de Terapie Intensivă.

Oana Lis: „Mi-e greu fără el, sper să supraviețuiască”

Din cauza regulile impuse odată cu pandemia de coronavirus, Oana Lis nu a putut să îi fie alături soțului ei. Vedeta l-a însoțit doar până în curtea spitalului, iar de ieri sunt despărțiți, fiecare trăind cu o frică imensă în suflet, dar și cu speranța că această situație dificilă va avea un final fericit.

Oana Lis spune că este printre puținele dăți, în cei 23 de ani de căsnicie, când stă departe de Viorel Lis. Chiar și așa, în cadrul emisiunii ”Teo Show”, vedeta a mărturisit cum a început toată această dramă, dar a și ținut să îl asigure pe soțul ei, în mod public, de toată iubirea pe care i-o poartă.

Fiind dornică și nerăbdătoare să vadă că Viorel Lis învinge cu brio și acest obstacol și se întoarce acasă.

” S-a ars la picior (n.r. Viorel), e frig în apartament, nu ne baga căldură, și am băgat calorifere. Viorel, fiind diabetic, a stat cu piciorul pe calorifer, nu a simțit. Și de acolo a pornit toată nenorocirea, nu îi mai trecea. Mi-era frică să nu ajungem la amputare. După ce se întâmplă o nenorocire derulezi ultimele zile. Și am fi putut să mergem mai devreme la spital, dar dacă i-a trecut cu pastile... Nu ne gândeam că se ajunge la preinfarct. Îi era rușine (n.r. Lui Viorel când i-a fost rău) să mă trezească, era de dimineață. Știe câte fac pentru le și a zis să nu mă mai deranjeze. Dar a plecat plângând de acasă, era terminat, era speriat. Eu m-am concentrat pe soluții, aseară am plâns foarte mult, nu am dormit. De 23 de ani (n.r.sunt împreună), când era primar pleca în delegații fără mine sau când era bolnav (n.r. mai stăteau despărțiți), așa a fost relația noastră, nu am plecat cu fetele în vacanță, puține zile am stat despărțit. Mi-e greu fără el, dar știu că trebuie să stea în spital, să fie stabil ca să poată să meargă acasă. Eu sper ca lucrurile să se îndrepte. Are stări, este slăbit. Este la ATI, nu am putut să-l văd. Este groaznic și pentru el și pentru mine. Știe cât de mult îl iubesc, sper să fie pisoiul cu 9 vieți și să supraviețuiască și de data asta”, a spus Oana Lis la ”Teo show”.

Ca și cum nu ar fi fost de ajuns că trece printr-o astfel de drama, ziua de duminică se pare că a fost una complet neagră pentru Oana Lis.

Soția fostului primar al Bucureștiului spune că tot ieri, imediat după ce a sunat la număr unic de urgență 112 pentru a cere ajutor pentru Viorel, a făcut același lucru și pentru a-și salva bunica.

Cea care a crescut-o pe Oana Lis se confruntă și ea cu probleme de sănătate, fiind acum pe mâna medicilor. Motiv pentru care, Oana acum se roagă ca Dumnezeu să nu îi ia cele mai dragi persoane din viața sa.

”Eu cel mai mult îl iubesc pe Viorel și pe bunica. Și în aceeași zi, la aceeași oră, am chemat salvarea și pentru bunica. Sufletul mi-e rupt în două și sper să rămân cu unul dintre ei. Știu că lumea zicea că și bunica are o vârstă și Viorel are o vârstă, dar este familia mea”, a mai adăugat soția lui Viorel Lis.