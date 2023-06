Este OFICIAL! Luka Modric a semnat, după ce a primit „una dintre cele mai mari propuneri salariale din istorie”. Unde va evolua mijlocașul în sezonul următor

In articol:

Luka Modric a venit la Real Madrid în august 2012 și mai are contract cu madrilenii până la finalul lunii. Iată unde va continua să evolueze în sezonul următor mijlocașul ajuns la 37 de ani!

Luka Modric se află la Real Madrid din august 2012 și mai are contract cu clubul spaniol până la finalul lunii. Cu doar patru zile înainte de expirarea contractului cu Real Madrid, s-a aflat unde va continua să evolueze croatul în sezonul următor! Tot la Real Madrid! Anunțul oficial a fost făcut de club, printr-un comunicat.

„Real Madrid CF și Luka Modric au convenit să prelungească contractul, care rămâne legat de club până la 30 iunie 2024.

Luka Modric s-a alăturat Real Madrid în 2012. În cele unsprezece sezoane în care a apărat tricoul nostru, a jucat 488 de meciuri și a câștigat 23 de titluri: 5 Ligi ale Campionilor, 5 Cupe Mondiale pentru Cluburi, 4 Supercupe ale Europei, 3 La Liga, două Cupe ale Regelui și 4 Supercupe ale Spaniei.

De-a lungul carierei sale de jucător de la Real Madrid, Modric a câștigat cele mai înalte premii individuale, cum ar fi Balonul de Aur 2018, premiul pentru cel mai bun jucător FIFA 2018, premiul Jucătorul anului UEFA 2017/18, jucătorul turneului la Cupa Mondială a Cluburilor 2017, iar în acest sezon a făcut parte din FIFA /FIFPro World XI pentru a șasea oară în carieră.

În plus, a fost Balonul de Aur la Cupa Mondială din Rusia și Balonul de bronz la Cupa Mondială din Qatar.”, se arată în comunicatul „Galacticilor”.

Luka Modric, la cei 37 de ani ai săi, nu a dus lipsă de oferte! Conform digisport.ro, mijlocașul de origine croată a primit oferte din partea mai multor cluburi mari din Arabia Saudită. Mai mult, jurnalistul Fabrizio Romano a scris pe Twitter că Luka Modric „a avut una dintre cele mai mari propuneri salariale din istoria Arabiei Saudite”.

Understand Luka Modrić received one of biggest salary proposals ever in football from Saudi. 🇸🇦



He decided to turn down the bid with the utmost respect. ⛔️



There’s only one reason: he wants play, fight and win again at the club of his life Real Madrid. ⚪️✨



Modrić, 2024. 🔒 pic.twitter.com/Gm42BtqBNl