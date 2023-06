Sărbătoare mare în familia lui Steliano Filip! Fostul dinamovist s-a recăsătorit la doi ani după ce a divorțat de mama fetiței lui

In articol:

Steliano Filip, fostul căpitan al lui Dinamo, s-a căsătorit religios cu actuala parteneră de viață, Fiviane Brînză, pe 24 iunie. Sportivul a mai fost căsătorit cu Bianca Marina, femeia cu care are o fetiță, însă relația celor doi nu a funcționat, deoarece fosta soție nu a vrut să își schimbe religia.

Steliano Filip s-a căsătorit religios cu Fiviane Brânză!

Sărbătoare mare în familia lui Steliano Filip! Fostul căpitan al lui Dinamo s-a căsătorit religios cu Fiviane Brînză, actuala sa parteneră de viață. Cei doi erau cununați civil încă din luna martie 2023, iar sâmbătă 24 iunie s-au cununat religios, jurându-și iubire veșnică.

De la eveniment nu au lipsit fotbaliștii Romario Benzar sau Gabriel Torje, care au fost alături de Steliano într-o zi atât de importantă pentru dinamovist. La cununia religioasă, mirele a optat pentru un costum negru, elegant, cu cămașă albă și papion. De departe, mireasa a fost cea care a atras toate privirele! Fiviane, despre care se cunoaște că activează în domeniul sănătății ca asistent dentar, a purtat o rochie albă, elegantă și decoltată și a optat pentru o coafură lejeră.

Steliano Filip și-a prezentat aleasa inimii în mediul online în ultimele zile ale lui 2022. De atunci, fundașul maghiarilor de la Mezőkövesd nu a ratat nicio ocazie de a-și arăta și mărturisi iubirea profundă pentru Fiviane pe rețelele sociale. „Pot spune că este femeia care mă face cel mai fericit în acest moment! Am găsit persoana care mă completează, am petrecut foarte mult timp împreună și am realizat că suntem făcuți unul pentru celălalt. Și eu și Fiviane ne gândim și la căsătorie, ne dorim să formăm o familie frumoasă.”, a declarat Steliano Filip în urmă cu ceva timp, pentru Antena Stars.

Steliano Filip s-a căsătorit religios cu Fiviane Brânză! [Sursa foto: instagram.com/steliano7filip]

Fostul căpitan al lui Dinamo a mai fost căsătorit și are o fetiță

Steliano Filip a mai fost căsătorit în trecut cu Bianca Marina, femeia cu care are o fetiță în vârstă de 5 ani, pe micuța Anais Sophie. Deși cei doi s-au despărțit, Bianca Marina își dorește să păstreze o relație de prietenie frumoasă cu Steliano pentru Anais. Iată ce declara fosta parteneră a lui Stelu, anul trecut, legat de motivul divorțului lor:

„Eu îl iubeam foarte mult pe Stelu, nu se punea problema, doar că nu puteam fi eu niciodată. Când am început să fiu eu, nu a mai mers. De ce să mă mulez eu de fiecare dată după o persoană? Mi s-a și spus că sunt exagerat de sinceră.

Noi am încercat, chiar și ultimii doi ani. Am stat acolo chiar și când am simțit că s-a stins între noi. Stelu a fost bărbatul vieții mele, pe care încă îl respect și la care țin, și vreau să fim alături unul de celălalt pentru Anais.”, a dezvăluit Marina, citează digisport.ro.

Steliano Filip este un fotbalist român, care joacă pe post de wing half la Mezőkövesd-Zsóry SE în Nemzeti Bajnokság I. Totodată, acesta a evoluat de-a lungul timpului la cluburile: LPS Banatul, Avicola Buziaș, FC Maramureș, Dinamo, Hajduk Split, Dunărea Călărași, Viitorul Constanța și AE Larisa.

Surse: prosport.ro, digisport.ro