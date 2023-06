"Este taina unei femei câți bărbați au iubit-o" Mărturisirea pe care Oana Lis a făcut-o fără nicio jenă, după 25 de ani de relație. A vrut să vorbească în sfârșit despre asta

In articol:

Oana Lis este iubită și îndrăgită de mulți români, iar vedeta este foarte activă pe rețelele de socializare, în special pe Facebook, acolo unde păstrează mereu legătura cu admiratorii ei, împărtășind cu aceștia aproape tot ceea ce se întâmplă în viața sa, atât momentele bune, cât și cele mai puțin plăcute.

Recent, însă, soția lui Viorel Lis a făcut o postare mai specială, precizând că a observat în ultima perioadă o situație cu care nu prea este de acord, mai precis ca o persoană să dezvăluie câți parteneri sau câte partenere a avut, fiind de părere că odată cu această mărturisire se duce atât legătura intimă, cât și chimia pe care le poți avea cu un om.

„Este taine unei femei câți bărbați au iubit-o, cum etc... Acum se face mare bravură pe câți parteneri ai avut sau partenere și se pierde din legătura aceea intimă aproape mistică pe care o ai cu cineva mai ales cu care ai chimie... care e rară. Just kiss and don`t tell (n.red.: Doar sărută și nu spune).”, a scris Oana Lis, pe pagina personală de Facebook.

Oana Lis a recunoscut că ea și Viorel Lis au fost în pragul divorțului

Oana Lis a fost mai sinceră ca niciodată în cadrul emisiunii Cristinei Șișcanu și a recunoscut că ea și Viorel Lis au fost chiar în pragul divorțului la un moment dat, din cauza certurilor și discuțiilor pe care le aveau atunci.

Blondina a pus totul pe baza temperamentului său vulcanic, spunând că la acel moment nu știa să discute calm, precum o face în prezent.

Cristina Șișcanu: Ați avut momente în care tu și Viorel ați vrut să divorțați?

Oana Lis: Păi la un moment dat am și băgat divorțul. Am avut discuții, bineînțeles, pentru că eu eram foarte vulcanică, îi făceam tot felul de crize. Nu știam să stau să discut cum o fac acum. Acum pot să discut despre orice, poți să mă jignești și să nu te iau de păr. Acum câțiva ani aș fi reacționat altfel, nu știam să-mi conțin emoțiile și mă enervam la orice chestie.

Oana și Viorel Lis [Sursa foto: Facebook ]