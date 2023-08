„Eu am suflet vagabond” Legătura neștiută dintre Vica Blochina și Theo Rose! Ce au de împărțit cele două vedete? Abia acum a ieșit la iveală

In articol:

Vica Blochina și Theo Rose sunt, deopotrivă, două dintre cele mai cunoscute și apreciate persoane publice de la noi din țară. Cu toate acestea, cele două sunt atât de diferite în ceea ce privește aspectul fizic, parcursul în viață, modul în care își câștigă banii și toate circumstanțele care le înconjoară în acest moment, încât este foarte greu de crezut că cele două pot avea ceva în comun.

Ei bine, adevărul este că au lucru foarte important în comun. Iată despre ce este vorba!

Din punctul de vedere al astrologicilor și al tuturor celor interesați și pasionași de lucrul cu plantele, ier, ziua de 8 august, a reprezentat una dintre cele mai puternice zile din an, în care, prin anumite practici și tehnici definite, oamenii și-au putut da un reset la viață. Coincidența face ca, fix în această zi foarte încărcată energetic, Vica Blochina și Theo Rose să se nască în urmă cu 48, respectiv 26 de ani. S-ar putea spune că sunt unele dintre cele mai norocoase, însă acest lucru se vede cu ochiul liber având în vedere cât de mult succes au în ultima vreme. Cu toate că sunt atât de diferite din toate punctele de vedere, cele două sunt născute în aceeași, așa că ieri a fost zi de sărbătoare pentru ele, unde, și în acest caz, au petrecut total diferit, în ciuda coincidenței în ceea ce privește ziua de naștere.

Cum au petrecut Vica Blochina și Theo Rose de ziua lor de naștere?

Atât Vica Blochina, cât și Theo Rose au primit o mulțime de urări în mediul online de la prieteni, familie, cunoscuți și necunoscuți, însă au ales să petreacă într-un mod total diferit ziua lor de naștere.

Încă de la începutul zilei, artista le-a împărtășit admiratorilor ei că a ajuns la salonul de înfrumusețare, acolo unde a fost răsfățată cu cele mai bune servicii de manichiură și pedichiură, după care a mers la repetiții pentru emisiunea în cadrul căreia este jurat.

„De ziua mea, am venit la fete de dimineață să facem unghiile. Am primit și flori, am început ziua perfect. Plec la repetiții. Mai vorbesc eu cu voi pe parcurs, vă mulțumesc pentru mesaje.”, a spus Theo Rose în mediul online, de la prima oră a dimineții.

Pe de altă parte, Vica Blochina și-a organizat ziua de naștere alături de bunele ei prietene, printre care se numără și Ella, fosta concurentă de la „Puterea Dragostei”, unde s-au simțit bine, au mâncat bine și unde s-au distrat pe cinste pe ritmuri de manele până dimineața.

„Eu am suflet vagabond și iau din viață doar ce-mi place”, sunt versurile din piesa pe care le-a arătat Vica că a dansat la propria petrecere, înainte de a ajunge invitații.