EXCLUSIV! A revoluționat moda cu actualizarea macrameurilor! Cum i-a venit ideea designerului Florin Burescu: "Macrameul este considerat ca prima dantelă a României"

Florin Burescu este unul dintre cei mai talentați și apreciați designeri români. Creațiile lui au fost purtate de vedete din întreaga țară, care, indiferent de cerințe, s-au bucurat de rochiile realizate de Florin Burescu. Mai nou, a readus în trendul modei, macrameurile, cărora le-a oferit o interpretare și o execuție unică.

Maria Constantin, imaginea atelierului lui Florin Burescu

Florin Burescu și Maria Constantin [Sursa foto: Facebook]

De peste 10 ani, Maria Constantin este imaginea atelierului său, lucru cu care se mândrește nespus. Cei doi petrec foarte mult timp împreună, lucru care i-a apropiat foarte mult. Florin Burescu nu s-a ferit și ne-a spus adevărul despre relația lor și legătura strânsă pe care au legat-o de-a lungul timpului.

"Maria Constantin, pe lângă faptul că de peste 10 ani de zile este imaginea atelierului meu și asta dovedește că avem o prietenie foarte foarte bună, este omul pe care eu mă pot baza oricând, este omul cu care vorbesc cel mai mult la telefon, mai mult decât cu mama mea. Este specială și așa cum ne place nouă să ne spunem unul celuilalt, eu sunt varianta ei la masculin, iar ea e varianta mea la feminin. Atât suntem de compatibili. Ulterior, inclusiv cu soțul ei, Robert, mă înțeleg extraordinar de bine. Suntem cei mai buni prieteni și având această colaborare și prietenie, nu au cum să nu meargă lucrurile de la foarte bine în sus.", a povestit Florin Burescu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Florin Burescu, totul despre moda macrameurilor

Florin Burescu [Sursa foto: Facebook]

Florin Burescu a uimit pe toată lumea atunci când a folosit macrameurile, care cândva erau considerate demodate, într-un context nou și inedit.

Acesta le-a aplicat pe rochii superbe, astfel, ieșind de pe mâna lui, creații complet deosebite. Tot în cadrul interviului pentru WOWbiz.ro, Florin Burescu a dezvăluit de unde i-a venit inspirația și cum a luat naștere acest concept.

"Ideea a pornit foarte simplu, imaginea atelierului meu și automat a acestei colecții, Maria Constantin, a primit la un moment dat câteva macrameuri și ne tot întrebam ce să facem cu ele. Arătau foarte bine, dar nu le poți folosi în casă ca și accesoriu, așa cum a fost el de fiecare dată. Și atunci ne-a venit această idee, pentru că macrameul este considerat ca prima dantelă a României. Dantela, pe timpuri, nu exista așa cum o găsim noi acum la metru, ci pur și simplu se lucra la croșetă. Ne-a venit această idee de a o aplica pe rochii stilizate, am făcut câteva în rochii destul de puternice și aici vorbesc de albastru royal, roșu, negru. Am ales nuanțe puternice să o reliefăm foarte bine și am readus-o la viață. Pe lângă faptul că am primit extraordinar de multe aprecieri din partea oamenilor care au lucrat în tinerețe aceste macrameuri și s-au bucurat să le vadă din nou puse în valoare. Am primit și foarte foarte multe comenzi de la oameni normali, chiar dacă este ceva dedicat artiștilor, că ei o pot purta pe scenă. Oamenii au perceput așa cum trebuie lucrurile, și-au dat seama că poate fi purtată această dantelă antică și pentru rochiile lor de ocazie.", a mărturisit, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.