EXCLUSIV! Alexei a fugit dintre bombardamente și atacuri aeriene, de la granița Ucrainei cu teritoriul controlat de separatiștii pro-ruși: „Peste tot se împușcă și sunt explozii și atacuri aeriene”

Alexei este omul care a călătorit cel mai mult ca să își salveze familia din fața războiului dintre toți ucrainenii pe care echipa WOWbiz i-a întâlnit în adăpostul din Gara de Nord.

Alexei despre prima zi a războiului din Ucraina: „Am auzit explozii când m-am trezit să merg la muncă!”

Originar din apropiere de Donetsk, acesta a traversat aproape toată țara până să ajungă în România.

Alexei și familia sa trăiesc într-o tensiune continuă din 2014, anul în care separatiștii pro-ruși din Donetsk și Luhanks au început să se lupte cu armata ucraineană. Ceea ce se întâmplă de două săptămâni, însă, întrece cu mult frica pe care Alexei a simțit-o pentru prima dată în urmă cu 8 ani.

„Situația în regiunea Donetskului este ca în toată Ucraina. Linia de front este la 20 km de acolo. Peste tot se împușcă, peste tot sunt explozii, atacuri aeriene…Când a fost atacată Ucraina, pe 24 februarie, am auzit explozii, când m-am trezit să merg la muncă la 5 dimineața! M-am trezit cu mesaj de război! Este înfricoșător ce se întâmplă acolo! Se trage din toate părțile în Donetsk! Să rămânem pe loc, să trăim acolo este imposibil! Eu, soția și cei trei copii ne-am dat seama că trebuie să fugim și pe 26 februarie ne-am făcut bagajele. Am plecat cu mașina personală și am traversat toată Ucraina”, le-a spus Alexei jurnaliștilor WOWbiz.

Alexei: „În 2014 era simplu...acum a început un război adevărat!”

Alexei și familia sa nu s-au oprit până când nu au ajuns în Cernăuți, orașul legat de vama Siret printr-un coridor umanitar. Cernăuți a devenit de la începutul invaziei ruse un mare centru pentru refugiații ucraineni care vor să ajungă în România. Popasul de acolo i-a prins bine lui Alexei după nenorocirile văzute și auzite pe drum, dar și-a dat seama că trebuie să meargă mai departe pentru a-și știi cu adevărat familia în siguranță.

„Ne-am oprit în Cernăuți. Acolo am stat aproximativ două săptămâni, dar nu am putut sta acolo mai mult pentru că acolo merg toți refugiații din Mariupol, Kiev…Orașul respectiv este ca un punct de trecere în care să-ți revii, să-ți refaci forțele și să pleci mai departe. Am ajuns în România, unde am fost primiți foarte bine. Momentan vom trăi aici și ne gândim unde vom merge. În principiu, în Europa. Ne gândim la Germania”, a subliniat Alexei pentru WOWbiz.

Pierderile de acum sunt incomparabile cu cele din 2014, când orașul Bahmut a fost, pentru scurt timp, sub ocupația separatiștilor pro-ruși. După câte a văzut și a trăit, Alexei a decis ca, atât timp cât va sta cu soția și copiii în România, să își ajute, ca voluntar, conaționalii care vor intra de acum încolo în țara noastră.

„Noi am fost sub ocupare în 2014, timp de două luni, după care ne-au eliberat. Nu se compare 2014 cu perioada actuală! În 2014 era mai simplu…erau niște explozii, era un mic război. În schimb acum a început un război adevărat! Nu există grad de comparație! Momentan sunt voluntar în Crucea Roșie. Încerc să ajut cu ce pot, deși nu cunosc limba română”